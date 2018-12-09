كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 08:50 مساءً - شاهد.. عمرو دياب يروج لحفله بالعاصمه في رأس السنه

نشر الفنان عمرو دياب، عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، البوستر الدعائي الخاص بحفله الغنائي المرتقب ليلة رأس السنة في مدينة أبو ظبي، ترويجًا واستعدادًا للحفل نهاية الشهر الجاري.

أظهر البوستر عمرو دياب ومن خلفه مدينة أبو ظبي، وكتب على البوستر "العاصمة تحتفل". ولاقي البوستر إعجاب الآلاف من متابعي الهضبة على حسابه.

ويحرص عمرو دياب على التواصل مع جمهوره ومتابعيه بنشر عدد من الصور والفيديوهات لحفلاته الغنائية في مصر والوطن العربي وعالميًا، والتي تلقى استحسانًا من قبل متابعيه.

يذكر أن عمرو دياب طرح آخر ألبوماته الغنائية "كل حياتي"، والذي حقق نجاحًا جماهيريًا ضخمًا خلال الأشهر الماضية، وتصدر عدد من أشهر القوائم الغنائية عربيًا وعالميًا.​

