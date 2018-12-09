كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 08:50 مساءً - الجبير: على قطر تلبية مطالب الدول الأربع

أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، عقب اختتام قمة مجلس التعاون في الرياض، أن "على قطر الاستجابة لمطالب الدول الأربعة".

وقال الجبير إن "أعضاء مجلس التعاون حريصون على عدم وجود أي تأثير لأزمة قطر على المجلس".

وصرح وزير الخارجية السعودي بأن "الأشقاء في قطر يعلمون ما هو مطلوب منهم للعودة كعضو فعال في المجلس". وأعلن أن "دول الخليج أسرة واحدة، وأي خلاف يتم حله داخل البيت الخليجي".

وأضاف أن "الموقف تجاه قطر جاء لدفعها نحو تغيير سياساتها".

وتابع الجبير ردا على سؤال: "طالبنا الأصدقاء في تركيا بتقديم معلومات رسمية بشأن قضية مقتل جمال خاشقجي". وذكر أن التحقيقات في قضية خاشقجي تسير وفقا لإجراءات القضاء السعودي. وأكد أن القوانين في تركيا تمنع تسلمين المتهمين إلى دول أخرى، وكذلك في السعودية.

وفي الملف اللبناني، أعرب الجبير عن رفض السعودية تدخلات إيران في السياسة الداخلية اللبنانية.