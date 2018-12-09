كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 08:50 مساءً - في ظروف غامضه .. العثور علي جثه موظف لدي جوجل

أعلنت شرطة نيويورك عن عثورها على جثة مهندس برمجيات شاب، في مقر شركة "جوجل"، التي كان يعمل بها.

وعثرت الشرطة، على جثة سكوت كروليك (22 عاما) فاقدا الوعي، في الطابق السادس، في مبنى شركة "جوجل" الرئيسي في مدينة نيويورك، بحسب وكالة أنباء "أسوشيتد برس".

وقالت إنه تم الإعلان عن وفاة كروليك من جانب العاملين في خدمة الطوارئ الطبية وأضافت الشرطة أنه لا توجد علامات على حدوث صدمة، وأن الوفاة لا تبدو مشتبها فيها، ولكنها لفتت إلى أن مكتب الفاحص الطبي في نيويورك سيحدد سبب الوفاة خلال الفترة المقبلة.