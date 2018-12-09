كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 08:50 مساءً - في ظروف غامضه .. العثور علي جثه موظف لدي جوجل
أعلنت شرطة نيويورك عن عثورها على جثة مهندس برمجيات شاب، في مقر شركة "جوجل"، التي كان يعمل بها.
وعثرت الشرطة، على جثة سكوت كروليك (22 عاما) فاقدا الوعي، في الطابق السادس، في مبنى شركة "جوجل" الرئيسي في مدينة نيويورك، بحسب وكالة أنباء "أسوشيتد برس".
وقالت إنه تم الإعلان عن وفاة كروليك من جانب العاملين في خدمة الطوارئ الطبية وأضافت الشرطة أنه لا توجد علامات على حدوث صدمة، وأن الوفاة لا تبدو مشتبها فيها، ولكنها لفتت إلى أن مكتب الفاحص الطبي في نيويورك سيحدد سبب الوفاة خلال الفترة المقبلة.
شكرا لقرائتكم خبر عن في ظروف غامضه .. العثور علي جثه موظف لدي جوجل على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .