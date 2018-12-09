كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 08:50 مساءً - شاهد.. تهنئه ظافر العابدين لنضال الأسعد علي جائزه أفضل ممثل







هنأ الفنان ظافر العابدين عبر صفحته بموقع "إنستجرام"، صديقه الفنان نضال الأسعد بحصوله على جائزة أفضل ممثل بالمهرجان الدولي للفيلم بمراكش. ونشر "ظافر" صورة لصديقه وهو يتسلم الجائزة وعلق قائلًا:" ألف مبروك لصديقي نضال الأسعد جائزة أفضل ممثل في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش انشاء الله ديما منور". الجديد بالذكر أن آخر أعمال ظافر مسلسل "ليالي أوجيني" والذي شارك به ضمن الماراثون الرمضاني الماضي، كما يشارك ببطولة فيلم "أوف روود" والذي يشاركه البطولة نخبة من نجوم السينما المصرية والعربية وحتى العالمية على رأسهم النجم أنطونيو بانديراس.





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