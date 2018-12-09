كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 08:50 مساءً - بعد أزمه الفستان .. رانيا يوسف توجه الشكر ل "المهن التمثيليه"

وجهت الفنانة رانيا يوسف الشكر لنقابة المهن التمثيلية، بعد وقوفها بجانبها ومساندتها لها بعد واقعة فستان مهرجان القاهرة السينمائي، كما وجهت الشكر للمحامي الخاص بها شعبان سعيد.

أكدت رانيا يوسف، أنها تلقت عرضًا للتمثيل في فيلم أجنبي عقب أزمة الفستان، قائلة: "جالي الحمد لله تعاقد على فيلم أجنبي".

وانتهت مؤخرا رانيا يوسف من تصوير برنامج «سندريلا والسندباد» المقرر تقديمه خلال الفترة المقبلة، حيث قامت رانيا بتصوير البرنامج في عدد من البلدان المختلفة مثل بلجيكا وفرنسا وفيينا وهولندا.

