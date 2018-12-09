أخفى ملامحهما وحذف المشهد الإباحي.. المصور الدنماركي يعيد نشر "فيديو الهرم"

أعاد المصور الدنماركي أندريا هيفيد، صاحب المقطع الإباحي أعلى قمة هرم "خوفو"، نشر المقطع الإباحي، الذي أثار حالة من الجدل طوال الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي له ولصديقته، على قناته الرسمية بموقع "يوتيوب" بعد يوم من حذفه.

وأجرى هيفيد تعديلات على المقطع المصور، إذ أخفى ملامحه وصديقته من المقطع بالكامل، بالإضافة إلى حذف المشهد الإباحي الأخير بالكامل.

وعلق المصور الدنماركي على حذفه للصور العارية من حسابه بموقع "إنستجرام"، قائلا: "بعض الناس يبلغون عن صور الفن العاري القديمة لي، التي كانت على هذا الحساب منذ أعوام.. لقد حذفتهم وسأنشر نسخًا خاضعة للرقابة فيما بعد".

وكان "هيفيد" قد حذف المقطع والصورة الإباحية المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي له ولصديقته من حساباته على مواقع "فيسبوك" و"إنستجرام" و"يوتيوب"، الجمعة الماضية، بعدما حقق مشاهدات بلغت 114 ألف مشاهدة عبر "يوتيوب"، بينما أحال الدكتور خالد العناني وزير الآثار، الواقعة، إلى النائب العام؛ للتحقيق فيها بحسب بيان رسمي صادر عن الوزارة، الجمعة الماضية.

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