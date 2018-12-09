هل هناك أضرار من تناول الأيس كريم في الشتاء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– مصطفى عريشة مع قدوم فصل الشتاء يجد البعض في تناول الأيس كريم طابعًا خاصًا للاستمتاع بالأجواء والمذاق الجيد.. فهل ذلك يصيبهم بمشكلات صحية؟ لمزيد من القراءة يمكنك متابعة موقع الكونسلتو.

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