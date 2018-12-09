كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 07:30 مساءً - خلل توازن البيئة بسبب قرارات دنيئة .. بقلم / إسراء أبو الفتوح

- سوف أخبركم ماذا سيحدث إذا اختفت القطط والكلاب الضالة في المنطقة التي تعيشون فيها :

" ما يخص القطط "

أولاً :-

سيتم انتشار ابن عرس أو (العرسة ) بالمصري وهي من الحيوانات الثدية التي تغذى على اللحوم وتتغذى على دماء الحيوان و الأنسان أيضاً وفي الارياف يسمى بخناق الكتاكيت لهذا اطلق المثل المصري القديم ((اللي يخاف من العرسه ميربيش كتاكيت )) وأيضا يهاجم التماسيح و الثعابين ، كما أنه يحب المجوهرات و الحلي والمعادن من ذهب و فضة و يسرقها ليدفنها في التراب لهذا أطلقت أسطورة مصرية قديمه ((أن من قتل عرسة ودفنها أمام منزله سوف يحظى بالرزق وسيجد ذهباً )) .

لكن كل ما يميز العرسة أنها تهاجم الفئران صراعاً على المعادن التي تسرق من قِبل الفئران أيضاً لأنهم شركاء في عملية السرقة .

ثانياً :-

الفئران سيتم انتشارها أيضاً بشكل ملحوظ و مبالغ فيه حيث أن وجودها يشكل خطراً أكبر على البشرية . فهي تتغذى على النباتات من حبوب و ثمار مما يجعلها سبب رئيسي في تلف المحاصيل الزراعية بل وأيضاً تتغذى على جثث الفئران الميتة وتأكل من ذيلها إن لم تجد هناك غذاء .

ثالثاً:- سيكثر الذباب وهو غني عن معرفته وبما تحمل أرجله أوبئة من الشوارع و القمامة جوالاً مقيم ترانزيت على وجوهنا و طعامنا و شرابنا .

" وعما ما يخص الكلاب "

فهي حماية لشوارعنا من الكثير من الشرور فكلاب الشوارع تعلم سكانها وتشعر بكل غريب يدخل ذلكشارعها .

وهناك فائدة أخري للكلاب وهي القضاء على القوارض ، غير انها تصطاد الحشرات و االثعابين و الثعالب ، فهملهم أهمية فكل شيء موجود على كوكب الأرض موجود بنسب دقيقة كي يعتدل ميزان الكون ، فالله لم يخلق شيئاً هباءً او هزواً فهو يعلم ماذا خلق ولماذا خلق ""وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ "" [الحجر: 19-21].