كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 07:30 مساءً - خلل توازن البيئة بسبب قرارات دنيئة .. بقلم / إسراء أبو الفتوح
- سوف أخبركم ماذا سيحدث إذا اختفت القطط والكلاب الضالة في المنطقة التي تعيشون فيها :
" ما يخص القطط "
أولاً :-
سيتم انتشار ابن عرس أو (العرسة ) بالمصري وهي من الحيوانات الثدية التي تغذى على اللحوم وتتغذى على دماء الحيوان و الأنسان أيضاً وفي الارياف يسمى بخناق الكتاكيت لهذا اطلق المثل المصري القديم ((اللي يخاف من العرسه ميربيش كتاكيت )) وأيضا يهاجم التماسيح و الثعابين ، كما أنه يحب المجوهرات و الحلي والمعادن من ذهب و فضة و يسرقها ليدفنها في التراب لهذا أطلقت أسطورة مصرية قديمه ((أن من قتل عرسة ودفنها أمام منزله سوف يحظى بالرزق وسيجد ذهباً )) .
لكن كل ما يميز العرسة أنها تهاجم الفئران صراعاً على المعادن التي تسرق من قِبل الفئران أيضاً لأنهم شركاء في عملية السرقة .
ثانياً :-
الفئران سيتم انتشارها أيضاً بشكل ملحوظ و مبالغ فيه حيث أن وجودها يشكل خطراً أكبر على البشرية . فهي تتغذى على النباتات من حبوب و ثمار مما يجعلها سبب رئيسي في تلف المحاصيل الزراعية بل وأيضاً تتغذى على جثث الفئران الميتة وتأكل من ذيلها إن لم تجد هناك غذاء .
ثالثاً:- سيكثر الذباب وهو غني عن معرفته وبما تحمل أرجله أوبئة من الشوارع و القمامة جوالاً مقيم ترانزيت على وجوهنا و طعامنا و شرابنا .
" وعما ما يخص الكلاب "
فهي حماية لشوارعنا من الكثير من الشرور فكلاب الشوارع تعلم سكانها وتشعر بكل غريب يدخل ذلكشارعها .
وهناك فائدة أخري للكلاب وهي القضاء على القوارض ، غير انها تصطاد الحشرات و االثعابين و الثعالب ، فهملهم أهمية فكل شيء موجود على كوكب الأرض موجود بنسب دقيقة كي يعتدل ميزان الكون ، فالله لم يخلق شيئاً هباءً او هزواً فهو يعلم ماذا خلق ولماذا خلق ""وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ "" [الحجر: 19-21].
شكرا لقرائتكم خبر عن خلل توازن البيئة بسبب قرارات دنيئة .. بقلم / إسراء أبو الفتوح على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .