كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 07:30 مساءً - شاهد..تهنئه لقاء سويدان لمي كساب بعيد ميلادها







هنأت الفنانة لقاء سويدان، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صديقتها الفنانة مي كساب، بعيد ميلادها الـ 37. ونشرت "لقاء" صور مجمعة لمي، قائلة: "سنة حلوة يا جميل، عيد ميلاد سعيد مي الجميلة". مي كساب من مواليد 8 ديسمبر 1981، شاركت لأول مرة في دويتو غنائي بعنوان "غمض عنيك" مع المطرب السوري مجد القاسم، لتنطلق بعدها في مجال الفن، حيث قدمت عدد من الألبومات بالإضافة لعدد من الأعمال الفنية في السينما والتليفزيون أبرزها "بلطية العايمة"، "طلق صناعي"، "حلم عزيز"، وغيرها.

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