كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 07:30 مساءً - بهذه الكلمات .. نعت نشوي مصطفي الكوميديان "أحمد السيد"

نعت الفنانة نشوى مصطفى رحيل مدير المسرح الكوميدي أحمد السيد بكلمات مؤثرة وحزينة عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك"، حيث نشرت صورة تجمعهما وكتبت عليها: "ليه يا أحمد كده ليه يا صاحبى تعمل فيا كده يا أحمد أنت وعدتنى إنك حتقوم بالسلامة.. لسه كان عندنا أحلام تانية وعدتنى إنك جنبى حارجع تانى لوحدى أنت أكتر حد ساعدتنى أفرح".

وتابعت: أنا عارفة إنك فى الأجمل والأرقى والأطيب عند الرحيم الغفور وسبحانه طهرك بمرضك من أي ذنب بإذن الله يا غالى.. طيب سلم لى على أبويا بقى لحد ما أجي لكم وجعتنى أوى.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

كانت نشوى مصطفى قدمت مؤخرًا مسرحية "سيلفي مع الموت" على المسرح الكوميدي تحت رئاسة الراحل أحمد السيد الذي وافته المنية منذ قليل بعد صراع مع المرض.