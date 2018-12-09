كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 07:30 مساءً - حلا نورة تكشف سبب اعلانها وفاة والدتها وقصة الخلاف بينهما

بعد الضجة التي أحدثتها بسبب إعلان وفاة والدتها، كشفت الفنانة الكويتية حلا نورة سبب قيامها بذلك.

وجاء هذا الاعتراف خلال حلولها ضيفة على برنامج “كشف حساب” الذي تقدمه الإعلامية مي العيدان على شاشة قناة “سكوب”.

وقالت حلا إن سبب الإعلان هو وصول خبر من أحد أقارب الوالدة في فلسطين يشير إلى وفاتها. ولفتت إلى أن التواصل كان منقطعاً بينها وبين الوالدة.

وذكرت أن الأخيرة تخلت عنها حين كانت في عمر الـ3 سنوات، مضيفة أنها لا تعرف عنها أي معلومات.

وأشارت إلى أنها اعتقدت أنها ماتت حين كانت في سن الـ8 سنوات، إلى أن تم إعلام الأسرة حينها بأنها لا تزال على قيد الحياة.

وتابعت حلا أن الأم تواصلت مع العائلة حين كانت هي بعمر الـ15 سنة، وأن والدها كان يرفض الرد عليها. وفاجأت المتابعين بالقول إنها شعرت بالفرح بعد ظهور والدتها في الفيديو لتنفي خبر موتها.

وذكرت أنها حاولت بعد 4 أيام التواصل معها عبر تطبيق “واتساب” من دون أن تلقى أي إجابة. وأفادت بأن أمها سخرت منها على “إنستغرام” معتبرة أن ابنتها اعترفت بجريمتها.

يشار إلى أن الفنانة أعلنت في الحلقة نفسها أنها تعرضت للظلم والتعنيف من قبل خالتها التي أصبحت زوجة أبيها بعد غياب والدتها.