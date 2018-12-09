كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 07:30 مساءً - بالفيديو.. جاريث بيل يقود ريال مدريد للفوز على هويسكا بالليجا

ريال مدريد

حقق فريق ريال مدريد الإسبانى فوزا غاليا على مضيفه هويسكا، بهدف دون مقابل، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب "ألكوراز"، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

أحرز الويلزى جاريث بيل هدف الفوز لصالح ريال مدريد ضد هويسكا فى الدقيقة 8 من بداية من المباراة، وهو أول أهدافه فى الدوري الإسباني منذ 99 يوما وتحديدا منذ هدفه الأخير ضد ليجانيس مطلع سبتمبر الماضى.

سدد إزيكويل أفيلا لاعب هويسكا كرة صاروخية تصدى لها الحارس البلجيكى تيبو كورتوا فى الدقيقة 17 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة يتقدم ريال مدريد للمركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري الإسباني بعدما رفع رصيده إلى 26 نقطة بفارق نقطتين عن ديبورتيفو ألافيس الخامس برصيد 24 نقطة، فيما يتذيل هويسكا الترتيب برصيد 7 نقاط فقط.