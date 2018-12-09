كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 07:30 مساءً - مفاجأت ينتظرها الجزء الثاني من "أيو العروسه " ..تعرف عليها

تبدأ قنوات dmc، الناقلة الحصرية لمسلسل "أبو العروسة"، عرض الموسم الثاني للمسلسل في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر (كانون الأول) الجاري، حيث تعكف شركة "سكوير ميديا" للإنتاج الفني والإعلامي للمنتجين إبراهيم حمودة ومنى قطب، على تجهيز وعمل المونتاج للحلقات الـ30 الأولى.

سيشارك جميع أبطال الجزء الأول بدءًا بسيد رجب، وسوسن بدر، ونيرمين الفقي، وولاء الشريف، ومحمود حجازي، ومدحت صالحالذي سيغني تتر المسلسل، وميدو عادل، وكارولين عزمي، والأطفال الصغار. أما عن أبرز الممثلين المنضمين للموسم الثاني فسيكونون ممثلين كثيرين، منهم وجوه شابة سواء شباب أو بنات، بالإضافة إلى فنانين من "ذوات العيار الثقيل"، والذين سيكونون إضافة رائعة ومفاجأة يعدّ لها المخرج كمال منصور بالحلقات الأولى بالمسلسل.

وأشار المصدر الفني إلى أنّ المشرف العام على المحتوى الفني والإعلامي يسري الفخراني، قد ذلّل جميع التجهيزات الخاصة بالتصوير الداخلي والخارجي، حيث يتم التصوير الآن في منطقة مصر الجديدة (وسط القاهرة) وتحديداً في شارع الميرغني، كما تمّ عمل ديكورات خاصة بمنطقة 6 أكتوبر.

سيد رجب وسوسن بدر وولاء الشريف في مسلسل أبو العروسة 2

أما المؤلف هاني كمال فقد صرّح لـ«سيدتي نت» قائلاً: «انتهيت من كتابة الـ45 حلقة الأولى وأعكف حالياً على إنهاء كتابة الحلقات الـ15 الأخيرة لتسليمها لشركة الإنتاج، وإذا كانت هناك تعديلات أو إضافات فستتم مناقشتها مع المخرج كمال منصور.»

وأضاف كمال: «وسيشهد الموسم الثاني من أبو العروسة تطورات جيدة من حيث الدراما الاجتماعية الأسرية، والتي نسميها دراما (بيتوتية)، وما يميزها أنّها لا تنتهي معها الكتابة فيها، والتي تشهد أيضاً تطورات في شخصيات الأبطال لاختلاف حالاتهم الاجتماعية من زواج وطلاق وحب ورومانسية. وليس معنى أنّ الجزء الأوّل خُتِمَ بنهاية سعيدة فلا يصلح أن نكتب جزءاً ثانياً منه؛ فالنهايات تتبدل وتتغيّر حتى يصير في المسلسل طفرات ومفاجآت بالجملة تتجسد عند كل 15 حلقة تبدأ قصة وحكاية جديدة تسلم للأخرى في سلاسة وارتباط وتناغم دون مط في الأحداث».

واختتم كمال تصريحاته: "سيكون العمل من ذوات الـ60 حلقة مثل الجزء الأول، مع مفاجأة خاصة في حلقاته الأخيرة سيتم الإعلان عنها في وقتها بالتزامن مع البث الحصري للحلقات من حيث التصوير أون لاين".

يذكر أن مسلسل "أبو العروسة" هو دراما اجتماعية أسرية مصرية تتناول الأسرة المصرية.