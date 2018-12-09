كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 07:30 مساءً - وفاه كوميديان المسرح "أحمد السيد" بعد صراع مع المرض

رحل عن عالمنا منذ قليل، الفنان أحمد السيد مدير المسرح الكوميدي، بعد صراع مع المرض.

وكان "السيد" قد تعرض لوعكة صحية في أغسطس الماضي، نقل على إثرها المستشفى، بعدما أصيب بغيبوبة كبدية استمرت حتى رحيله اليوم.

أحمد السيد تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، وعمل لفترة كمساعد مخرج، كما عمل كمساعد إنتاج في بعض الأعمال السينمائية، ويعتبر آخر أعماله كمنتج فني مسلسل "بين عالمين".