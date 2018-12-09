كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 07:30 مساءً - بالفيديو.. التعادل يحسم مواجهة هانوفر وماينز في البوندسليجا

هانوفر وماينز

أنهى التعادل الإيجابي بهدف، مباراة ماينز ومضيفه هانوفر خلال اللقاء الذى جمع بينهما مساء اليوم، على ملعب "أوبيل أرينا" ضمن منافسات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري الألماني "البوندسليجا".

وسجل هندريك ويداندت هدف التقدم في الدقيقة 12 لصالح هانوفر، فيما تعادل دانيل بروسينيسكي في الدقيقة 86 من أحداث اللقاء.

بتلك النتيجة رفع ماينز رصيده إلى النقطة 19 في المركز الـ 10، بينما رفع هانوفر رصيده إلي النقطة 10 فى المركز الـ17.