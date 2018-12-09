كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 07:30 مساءً - بعد اعتقال 1723 والقنابل والغاز المسيل.. ماكرون يغرد ويشكر الشرطة

في أول تعليق له على الجولة الرابعة من احتجاجات أصحاب "السترات الصفر" التي وُصفت بالأعنف، وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشكر لقوات الشرطة الفرنسية، وقال ماكرون في تغريدة له عبر "تويتر": "إلى جميع قوى النظام المعبأة اليوم، أشكركم على الشجاعة والمهنية الاستثنائية التي أظهرتموها".

إلى ذلك، أعلنت الشرطة الفرنسية أن حصيلة التوقيفات في مختلف أنحاء البلاد بلغت 1723 موقوفاً.

ودعا رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، لإجراء حوار جديد مع ممثلي حركة "السترات الصفر".

كما تعهد فيليب بأن تعالج الحكومة المخاوف بخصوص ارتفاع كلفة الحياة.

وأكد أن "الرئيس سيتحدّث وسيقدّم إجراءات ستغذّي الحوار"، على حد تعبيره.

وتظاهر، السبت، عشرات الآلاف من حركة "السترات الصفر" في تحرك احتجاجي جديد شهدته فرنسا، حيث جرت تجمعات سلمية في المناطق، فيما شهدت باريس مواجهات استدعت تدخّل الآليات المصفّحة.