كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 07:30 مساءً - نور اللبنانيه تتعاقد علي البطوله في "الأوضه الضلمه الصغيره "
علمنا من مصادرها، أن المنتج وليد منصور قد تعاقد مع النجمة اللبنانية، نور، علي تقديم دور البطولة النسائية في فيلمه الجديد "الأوضة الضلمة الصغيرة" أمام أكرم حسني.
وتبدأ نور تصوير أولى مشاهدها في الفيلم، نهاية الشهر الجاري، تمهيدا لعرضه في أحد موسمي العيد من العام المقبل.
ويشارك في بطولة "الأوضة الضلمة الصغيرة" بيومي فؤاد، وجارٍ اختيار باقي الأبطال، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج محمد سامي.
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