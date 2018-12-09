كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 07:30 مساءً - شيري عادل تثير الجدل بهذا التعليق..هل قصدت انفصالها عن معز

نشرت الفنانة شيري عادل، عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور الشهير “إنستجرام”، صورة جديدة لها من لندن وعلقت عليها قائلة «تفعل الشيء الصحيح عندما تهمل الماضي».

وأثارت “شيري” تساؤلات عدد من متابعيها بشأن انفصالها عن زوجها الداعية معز مسعود، وخاصة أن هناك شائعة انتشرت منذ فترة ونفاها كلاهما.

يذكر أن اَخر أعمال شيري عادل كان “نصيبي وقسمتك2” وحققت من خلال دورها ردود فعل إيجابية.



