كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 07:30 مساءً - بالفيديو.. فينورد يقسو على إمين برباعية في الدوري الهولندي

فينورد

فاز فريق فينورد على مضيفه إمين 4-1 خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، في الجولة الـ15 من الدوري الهولندي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز أوتريخت على هيراكليس 3-1، وتعادل فينلو مع جرونينجين سلبيا.

وسجل أهداف فينورد جان أري فان دير هايدن في الدقيقة 63، وستيفن برجيوس في الدقيقة 70، وأوركون كوكو في الدقيقة 77، وتوني دي فيلينا في الدقيقة 89 من ركلة جزاء، فيما سجل هدف إمين الوحيد انكو يانسن في الدقيقة 71.

ورفع فينورد رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد إمين عند 14 نقطة في المركز الـ16.

وفي المباراة الثانية، فاز أوتريخت على هيراكليس 3-1، وسجل أهداف أوتريخت سيمون جوستافسون من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة، وجيرانو كيرك في الدقيقة 19، وأوربي إيمانويلسون في الدقيقة 20، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لهيراكليس ماكسيمليان روسمان في الدقيقة 75.

ورفع أوتريخت رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد هيراكليس عند 23 نقطة في المركز الخامس.

وفي المباراة الثالثة، خيم التعادل السلبي على مباراة فينلو وجرونينجين.

وفشل الفريقان في استغلال كل الفرصة، التي اتيحت لهما أمام المرميين، ليحصل كل منهما على نقطة.

وشهدت المباراة طرد جيرواد بروميس لاعب فينلو في الدقيقة 41، ورفع فينلو رصيده إلى 20 نقطة في المركز التاسع، كما رفع جرونينجين رصيده إلى 14 نقطة في المركز الـ14.