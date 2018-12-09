كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 07:30 مساءً - حشود ضخمة تستقبل شاروخان في الكويت
جمع حشد كبير من الجماهير في مجمع “الكوت” التجاري في منطقة “الفحيحيل” الكويتية، مساء الجمعة، أثناء زيارة الممثل والمغني الهندي الشهير شاروخان للمجمع الضخم.
وتداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو أظهرت الازدحام الجماهيري الواسع أثناء تواجد الفنان الذي يحظى بجماهيرية عالمية.
وظهر الفنان الشهير متفاعلًا مع جمهوره، الذي تسابق إلى التقاط الصور التذكارية معه.
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