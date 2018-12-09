كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 07:30 مساءً - خبير عسكري: الحوثيون يريدون اتمام صفقة تبادل الأسرى

قال الخبير العسكري اليمني، العقيد الركن يحيى أبو حاتم، إن الميليشيات الحوثية تفاوض على عدد كبير من المعتقلين قسرياً، من سياسيين ونشطاء وإعلاميين، خلال جولة التفاوض مع الحكومة الشرعية لإطلاق سراح أسرى الحرب، مؤكدا أن الحكومة اليمنية قبلت بتلك المقايضة حفاظاً على حياة المدنيين ولتخليصهم من قبضة الميليشيا الحوثية.

وأضاف أبو حاتم خلال لقاء له على فضائية الغد الاخبارية، مع الإعلامي حسين حسني، أن الميليشيات الحوثية مازالت تراوح مكانها، إذ تمارس التعنت والمماطلة بالمقابل هناك جدية ورغبة من الحكومة الشرعية في التحرك بشكل جدي في ملف تحرير الأسرى الذي ماطلت الجماعة الحوثية أكثر من أربعة سنوات، مشيرا إلى أن هناك ضغوط دولية لتحريك هذا المسار.

وأوضح أبو حاتم أن هناك رغبة جدية من كلا الطرفين في التوصل لاتفاق، لأن الجماعة الحوثية لديها قيادات كبيرة من الصف الأول أسرى حرب لدى الحكومة الشرعية وتريد أن تقايض بهم بأي شكل من الأشكال.