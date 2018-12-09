كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 07:30 مساءً - توجه عالمي أكبر للمعرض الدولي لموردي قطاع الزراعة وتربية الماشية سيما

من المقرر أن تعقد فعاليات الدورة الثامنة والسبعين للمعرض الدولي لموردي قطاع الزراعة وتربية الماشية "سيما 2019" في الفترة من 24 إلى 28 فبراير 2019 بمركز المؤتمرات باريس نور فيلبانت. ويتمتع هذا المعرض بنشاط وشهرة كبيرة وهو ما دل عليه قيام الرواد العالميين في القطاع بحجز أماكنهم بالفعل للمشاركة في فعاليات الدورة القادمة.

ملتقى جميع أنواع الزراعات على مستوى العالم

في إطار توقع مشاركة 1.770 عارض من اثنتين وأربعين دولة مع إصدار 230.000 تأشيرة دخول تجارية من 135 دولة إلى جانب مشاركة 360 وفد دولي، يعد المعرض الدولي لموردي قطاع الزراعة وتربية الماشية "سيما 2019" ملتقى جميع أنواع الزراعات على مستوى العالم. ومما لا شك فيه أن زيادة عدد جهات العرض الدولية (+ 12.5%) ومشاركة علامات تجارية جديدة على مستوى جميع القطاعات هي أمور من شأنه التأكيد على المكانة العالمية التي وصل إليها المعرض. فضلا عن ذلك فإن عودة اشتراك بعض العلامات التجارية بعد غياب دام لعدة دورات سابقة (مثل شركات بوكلان هيدروليكس من فرنسا وجي.كي.إن ولترشايد من ألمانيا وباساك تراكتور من تركيا) هو مؤشر دال على تزايد أهمية هذا الملتقى.

هذا ويشهد عدد جهات العرض الدولية المشاركة زيادة كبيرة (مسجلا +12.5%). واليوم أصبح المعرض الدولي لموردي قطاع الزراعة وتربية الماشية "سيما" فعالية تجارية أساسية لا غنى عنها للمزارعين من جميع أنحاء العالم!. وقد تم بالفعل حالياً حجز 95% من مساحات العرض. وعلى مستوى جهات العرض وصل عدد الشركات الجديدة المشاركة لأول مرة 114 شركة (بزيادة 40% عن عام 2017). ومن ثم استطاع معرض "سيما" تحطيم جميع الأرقام القياسية قبل ثلاثة أشهر على انطلاق فعالياته!.

"سيما" ساحة لتبادل المعلومات الخاصة بتنوع الزراعة

وفي إطار اختيار موضوع "الابتكار من أجل زراعة تنافسية" كمحور أساسي للمعرض، ينفتح معرض "سيما 2019" بشكل غير مسبوق على تنوع الزراعة الحالي. والدليل على هذا الاتجاه هو محتوى المعرض وفعالياته المتنوعة والمصممة بشكل متناغم من خلال التركيز على الواقعية وعلى قطاع الأعمال، وهو ما تؤكده الفعاليات التالية:

قمة سيما أفريكان: ندوة دولية لتيسير الدخول لسوق متنامي بشكل سريع.

يوم سيما ديلر: ملتقى للموزعين من جميع أنحاء العالم.

الموائد المستديرة الدولية: جلسات لبحث التحديات الرئيسية في مجال الزراعة على مستوى العالم (تكنولوجيا الواقع المعزز في مجال الزراعة، الزراعة العضوية، علم الزراعة... إلخ).

القرى الناشئة: أماكن للمنافسة الدولية حول الحلول الرقمية والاتصال عبر الانترنت.

سيماجينا: فعالية أوروبية خاصة بجينات سلالات الأبقار...إلخ.

لقاء العالم

وأخيراً ستشهد دورة معرض "سيما 2019" تكثيف لمبادرات الدعاية عبر شبكة دولية تضم 47 مكتب تمثيل وعبر سياسة ترويج نشطة للزائرين على مستوى أكثر من تسعين دولة لا سيما على مستوى مصر. ومن المتوقع مجدداً هذا العام مشاركة زائرين من 135 دولة.

تعد بيزنس فرانس وكالة حكومية لدعم تنمية الاقتصاد الفرنسي دولياً. وهي مسئولة عن الترويج للشركات الفرنسية وتعزيز نمو صادراتها فضلا عن تشجيع وتسهيل الاستثمارات الدولية في فرنسا.

وفي إطار كون الترويج لمعرض "سيما باريس" في مصر جزء من مهام الدعاية المنوط بها الوكالة، يقوم مكتب بيزنس فرانس في مصر بإعلام الشركات المصرية بكل ما هو جديد عن معرض "سيما" مع إمكانية مساعدتهم للحصول على دعوات مجانية.