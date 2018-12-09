كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 07:30 مساءً - نداء السيسي لمؤسسات التمويل الدولية ورجال الأعمال - نحن نحارب الوقت .. ساعدونا

بإيجاز حاسم كشف الرئيس غبد الفتاح السيسى فى كلمته بفعاليات منتدى إفريقيا 2018 عن الأزمة والفجوة الحقيقية التى تعانى منها دول القارة السمراء ومن بينها مصر ، حيث تحدث الرئيس عن عنصر الوقت ، ودوره الحاسم فى اتخاذ قرارات المشروعات التنموية ، مؤكدا ان فريقه الوزارى لا يلتفت لتلك القضية الهامة خلال مفاوضاتهم مع جهات التمويل الأجنبية ، كما أشار الى تكلفة التمويل التى تفرضها الجهات الأجنبية الممولة للمشروعات والتى لا تتناسب مع إمكانات القارة الأفريقية ، وأن عليها تقليل تلك الفجوة الكبيرة لتتناسب خططهم مع القدرات المالية الأفريقية .

كما تحدث الرئيس السيسي عن الجدوى الاقتصادية للمشروعات والتى تضعها الجهات الأجنبية الممولة كنقظة للبدء فى التفاوض ، بينما بالنسبة لنا فى أفريقيا نرى أن تشغيل المواطنين وخلق فرص عمل أجدر بالإهتمام من العائد المتوقع من تلك المشروعات ، بما يخلق تنمية حقيقية ويخلق استقرارا دائما فى دول أفريقيا ومن بينها مصر.

وقال السيسي: "كنت بجيب الشركات وأقولهم هتعمل المشروع ده في قد إيه، يقولي في 3 سنين، أقوله اعمله في سنة ونص وده من ضمن المواصفات تقدر كان يقولي سنتين وأعمله بنفس المواصفات التي تحتاجها مصر ".

وأكد رئيس الجمهورية أن عامل الوقت ساعد في كوريا الجنوبية في تطوير التعليم، حيث كان أمام الدولة هناك المزيد من الوقت، بسب الظروف المحيطة بها، وظهرت ملامح ذلك أيضا في الصناعة والتجارة، مشيرا إلى أن الوقت يعتبر عاملا حاسما جدا يجب وضعه في الاعتبار كتحد من التحديات الموجودة في إفريقيا ومصر.

وتابع الرئيس أنه وأثناء إنجاز العديد من المشروعات التي انتهت منها مصر في وقت قياسي رأى العديد من الزملاء تسارع كبير في خطى التنفيذ وتسارع أكبر مع الوقت غير معلوم هدفه "إنتم كمسؤولين عن التمويل بتحطوا معايير تمويل خاصة بكم وإحنا في إفريقيا لدينا ظروف خاصة بنا".

ووجَّه السيسي السؤال لممثلي البنوك الدولية حاضري المؤتمر "تقدروا تعملوا جسر بين الفجوة التي لدينا والمعايير التي لديكم"، موضحا "هتقولوا أن المال منقدرش نتعامل فيه غير بالمعايير التي تنطبق على تقدمكم في أوروبا وآسيا، ولا تنطبق على تخلفنا في إفريقيا، وأنا بقولها وأنا واحد من رؤساء إفريقيا، هل أنتم مستعدين تدونا قروض بتكلفة تناسب ظروف الدول بتاعتنا ولا بدون تكلفة ولا ده ميمشيش معاكم ولازم تطبقوا معايير أوروبا؟".

أشار الرئيس إلى أن هناك تحديا آخر يواجه المسؤولين في إفريقيا وهو طرح الحديث كأفكار وهو الذي يأتي على عكس الموجود على الأرض من نقص للخبرات والكوادر والتي من شأنها أن تعمل على تأخير تنفيذ المشروعات على أرض الواقع.

وأوضح السيسي أنه وفي الخارج لا يتم قياس المشروعات كما نقيس نحن ولكن يتم النظر إلى تلك الأمور باعتبارها "دراسات للجدوى"، مضيفا أن في مصر كانت هناك العديد من دراسات الجدوي إذا ما سارت عليها مصر لم تكن لتنهي من 20 لـ25% من المشروعات التي تمت على أرض الواقع "لو كنت مشيت بيها وخليتها العامل الحاسم أنا أتصور أننا مكناش هنحقق اللي حققناه"، موضحا أن هذا الكلام لا يعيب المسار العلمي في شيء ولكن ما كان على الواقع هو ضرورة ملحة لتشغيل 5 ملايين مواطن مصري كضرورة قصوى ما اعتبرته استثمار في حد ذاته بخلاف تحقيق الاستقرار والأمن والحفاظ على الدولة وإعطاء فرص للتشغيل بمشروعات مختلفة على رأسها البنية الأساسية وأشياء أخرى.

وتابع أن إفريقيا لا تستطيع التفكير والتخطيط والتنفيذ بسرعة كما تفعل أوروبا لعدم وجود الخبرات والكوادر الموجودة هناك "ممكن الكلام ده يزعل زملائي في إفريقيا وأنا بقول ده وأنا منكم ومصر دولة منكم"، موضحا أن ما تحتاجه الدول الإفريقية جميعها هو الدعم الفني والعلمي حتى يضمن مزيدا من التقدم.

وأضاف السيسي أن هناك تحديا ديمغرافيا في إفريقيا وأمامه تحدٍ آخر في الدول المتقدمة والعالم من توطين لعدد كبير من الصناعات لديها "هل ممكن أن تعطونا فرصا لبعض الصناعات ويعاد توطينها في بلادنا ويتم الاستفادة من القدرات الديمغرافية الموجودة عندنا أم ستظلون مُصرين لأن تظل لديكم"، موضحا أن هناك فرصا كبرى بالعمالة في القارة السمراء والتي تحتاج لشيء من التأهيل والتدريب حتى يستطيعوا فعل ما فعلتموه من قبل "الكلام مش لحضراتكم اللي قاعدين.. الكلام ده للقادة والمسؤولين، هتفضلوا مستنيين لحد إمتى؟ لحد ما يبقى في القارة 2 تريليون مواطن مبيشتغلوش؟".

ووجه الرئيس كلمته للمواطنين الأفارقة: "يا ترى مستعدين يا أفريقيا ويا مسؤولين ويا قادة ويا رجال الأعمال ويا مؤسسات تمويل دولية أن تساهموا معنا لإحياء أكثر من مليار شخص ولا إيه".