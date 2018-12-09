كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 07:30 مساءً - التونسي هيثم قيراط حكماً لمباراة بيراميدز وحرس الحدود

التونسي هيثم قيراط





أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري، عن تعيين طاقم حكام تونسي لإدارة مباراة بيراميدز وحرس الحدود في الدوري المصري الممتاز. وحسب ما جاء عبر حساب اتحاد الكرة على موقع تويتر للتواصل الإجتماعي، فإن التونسي هيثم قيراط سيدير المباراة كحكم أول. ويتواجد الثنائي يامن الملوشي وأيمن إسماعيل كمساعدين لقيراط خلال المباراة، إلى جانب محرز المالكي الحكم الرابع. وسيلتقي بيراميدز مع الحدود غدًا الأثنين، في إطار مباريات الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز. ويتواجد بيراميدز في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة، بينما يحل حرس الحدود تاسعًا برصيد 18 نقطة.

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