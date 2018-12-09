كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 07:30 مساءً - إيقاف رئيس الإتحاد الأفغاني بعد اتهامات الاستغلال الجنسي للاعبات المنتخب

لاعبات منتخب أفغانستان

قرر المدعي العام الأفغاني إيقاف خمسة مسؤولين في الاتحاد الأفغاني لكرة القدم على خلفية التحقيق في اتهامات تعرض لاعبات من المنتخب الأفغاني للاستغلال الجنسي.

خالدة بوبال، القائدة السابقة لمنتخب أفغانستان لكرة القدم، التي شغلت منصب مديرة المنتخب، قررت أن تكسر الصمت لتفجر فضائح، بخصوص اعتداءات جنسية من قبل بعض من مسؤولي الاتحاد الأفغاني، بحق فتيات وشابات في المنتخب.

وقال جمشيد رسولي، المتحدث باسم المدعي العام: "مكتب المدعي العام أوقف رئيس اتحاد كرة القدم ونائبه والأمين العام والمسؤول عن حراس المرمى ومسؤول منسقي الولايات عن مزاولة مهامهم".

وأضاف في تصريحاته مع وكالة فرانس برس "إيقافهم لإجراء التحقيقات بشكل شامل وجمع الأدلة وضمان العدالة".

تحرك مكتب المدعي العام جاء بعد طلب أشرف غني أحمدزي رئيس الجمهورية.

وقال رئيس الجمهورية على خلفية الاتهامات التي وجهت لمسؤولي الاتحاد: "إنها صدمة لكل الأفغان. نحن بحاجة لنتصرف على الفور وعلى نحو شامل".