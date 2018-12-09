كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 07:30 مساءً - ما الذي جمع محمد عادل امام و مريم أوزرلي







تواجدت الممثلة التركية مريم أوزرلي في القاهرة وقامت بزيارة الفنان محمد إمام في موقع تصوير فيلم “لص بغداد”. واستغلت إيمي سمير غانم والمذيعة بوسي شلبي فرصة تواجد بطلة المسلسل التركي “حريم السلطان” في مصر، والتقطا معها الصور التذكارية.



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