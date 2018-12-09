كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 07:30 مساءً - سفارة مصر بالكويت تنفي تزوير شهادات الكويتيين بالجامعات المصرية: اقرأ الملف

نفت سفارة مصر لدى الكويت، الأحد، صحة ما نشرته صحيفة «القبس» الكويتية، في عددها، أمس السبت، حول تزوير شهادات لكويتيين داخل الجامعات المصرية.

وكانت الصحيفة الكويتية قد نشرت خبرًا في صدر صفحتها الأولى، أمس السبت، تحت عنوان «94% من الشهادات المزورة مصرية»، ذكرت فيه أنه تم ضبط 47 حالة تزوير في الشهادات العلمية خلال عام 2018 منها 44 حالة من جامعات مصرية.

وقالت السفارة، في بيان رسمي صادر عنها، الأحد: «إن ما نشرته صحيفة «القبس» هو أمر غير صحيح على الإطلاق، حيث إن الحالات التي تم رصدها هي نتاج عمليات تزوير تمت خارج إطار الجامعات المصرية دون أي تواطؤ منها لطلاب غير مسجلين بها وذلك عبر شبكات تزوير متخصصة قامت عمدا بتغيير بيانات شهادات جامعية عبر إضافة أسماء من يرغبون في الحصول على شهادات مزورة لتصدر باسم الجامعات المصرية»، مشددة على أنه من غير المقبول أن يتم النص على أن حالات التزوير هي من جامعات مصرية، حيث أنها زورت باسم الجامعات ولم تصدر منها أو من قبل أحد العاملين فيها.

وأضافت: «إن الصحيفة أغفلت في تغطيتها للخبر أن المراجعة تركزت بشكل رئيسي على الشهادات الصادرة من مصر؛ وذلك في ضوء كبر عدد الطلاب الكويتيين الدارسين بمصر (أكثر من 20 ألف طالب)، وارتباط الأمر بتوقيف شبكة لتزوير الشهادات الجامعية، بالتواطؤ بين أشخاص في مصر والكويت»، لافتة إلى أن عنوان الخبر المنشور بالجريدة أمس يعطي انطباعا بأنه تمت مراجعة جميع الشهادات المعتمدة لدى السلطات الكويتية والصادرة من مختلف الجامعات الأجنبية بجميع الدول وأن النص على أن 94% من مجمل الشهادات المزورة هي شهادات مصرية يخالف الحقيقة.

وأشارت السفارة إلى أن ما تم رصده من حالات تزوير، هو نتاج تعاون بين المسؤولين بوزارتي التعليم العالي بالبلدين، فضلاً عن تنسيق كامل بين الجامعات المصرية، والمكتب الثقافي الكويتي بالقاهرة، عبر تزويده بجميع البيانات الخاصة بالطلبة الكويتيين المسجلين في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا خلال السنوات الماضية، وهو ما مكن السلطات الكويتية المعنية بعد مراجعة البيانات المسجلة لديها، مع البيانات الواردة من الجامعات المصرية، من معرفة حالات التزوير التي تمت.

وشددت السفارة على أنها تجنبت الإدلاء بأية تصريحات أو بيانات بشأن هذه القضية، في ضوء كونها منظورة أمام سلطات التحقيق الكويتية، مكتفية بالتواصل الهادئ مع المسؤولين بوزارة التعليم العالي الكويتية لمتابعة القضية والاستماع إلى مطالبهم، لافتة في الوقت نفسه إلى وجود تنسيق بين سلطات البلدين في هذا الشأن، منذ الكشف عن شبكة التزوير، علمًا بأن جميع المعلومات التي حصلت عليها السفارة من المسؤولين بوزارتي التعليم العالي المصرية ونظيرتها الكويتية، تؤكد عدم وجود أي حالات تزوير من قبل الجامعات المصرية.

وأكدت أنه يدرس حاليًا بمصر أكثر من 20 ألف طالب كويتي يحظون بكل الرعاية والاهتمام من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات المصرية، ومن ثم فإن قيام عدد ضئيل للغاية من الطلاب بالسعي بالتواطؤ مع شبكة إجرامية لتزوير عدد من الشهادات الجامعية، لا ينتقص من جدية باقي الطلاب وحرصهم على الانتظام في دراسة أكاديمية جادة على مدار سنوات في العديد من الجامعات المصرية المرموقة والتي تعتبر من أفضل الجامعات تصنيفاً في المنطقة.

البشاير أفردت مساحات واسعة وأعدت ملفاً عن الشهادات المزروة (طالع الملف)

الخيبة اللى موجودة في مصر سببها التعليم والشهادات المزورة

التعليم والشهادات المزورة هما سبب في كل الضياع الذي تعيشه مصر والأمة العربيه .

لم يكتفي الفشلة بالغش في الإمتحانات بل إمتد الحال إلى الحصول على شهادات مزورة..

بكل ثقة نؤكد أن هناك وزراء وأصحاب مناصب عليا يحملون شهادات مزورة طبقا لما يقول الدكتور محمد الرميحي..

هذا الكاتب العميق في تصوره ورؤيته أكد على ما ذكرته البشاير بأن هناك حالة تفشي رهيبة في بيع وشراء الشهادات المزورة.

لنقرأ مقال الدكتور محمد الرميحي والمنشور على صفحات الأهرام

إنهم فتية غرتهم الشهادات!

فضيحة الشهادات المزورة في الكويت تزيد لهيب الصيف.. إقرأ الملف

مثل كرة اللهب، تدحرجت قضية الشهادات المزورة في الكويت، في صيف ملتهب، ليتطاير شرارها في كل مكان.

القضية التي تفّجرت قبل أيام، وأخذت طريقها إلى العناوين الأولى للصحافة المحلية، أصبحت حديث المجالس والديوانيات الحقيقية والافتراضية، مع تراشق الاتهامات بشأن عمليات تزوير مزعومة من حملة الشهادات العليا الذين كانوا يحجزون مقاعدهم على الصفوف الأولى، أو أولئك المتحدثين الفضائيين المتسترين بحرف «الدال».

تفّجرت القضية عندما تم الكشف عن مقيم مصري يتولى تنسيق عمليات التزوير لحصول زبائنه على شهادات عليا، بينها الدكتوراه، من جامعات مصرية لم يسبق لهم أن دخلوها مقابل مبالغ مالية، ولكن هذا الكشف لم يكن سوى الجزء الأول، الفصل الأكثر أهمية هو أن المزور كشف عن شبكة داخلية تتولى تسجيل الشهادات العليا في السجل الحكومي التابع للوزارات المسؤولة عن التعليم والتعليم العالي، والتسجيل يضمن لصاحب الشهادة الحصول على امتيازات وظيفية.

من بين أبرز الذين حصلوا على الشهادات المزورة، والحديث عن نحو 400 مشتبه به، محامون ومهندسون ومذيعون وممرضون، وحتى أطباء. والنيابة العامة استدعت بالفعل متهمين عملوا وسطاء لتسهيل هذه العملية.

وكانت وزارة التعليم العالي الكويتية قد أعلنت، الأربعاء الماضي، كشفها عدداً من الشهادات المزورة الصادرة من إحدى الدول العربية لمختلف المراحل الجامعية في الأشهر الماضية، وإلقاء القبض على أحد الوافدين العاملين بالوزارة متواطئاً في ذلك.

كما كشف وزير التعليم العالي، السبت، عن تقديم الوزارة ما يقارب 40 بلاغاً لحالات من الشهادات المزورة خلال العام الحالي، مؤكداً نجاح الجهود المبذولة في كشف عدد من الشهادات المزورة والوهمية، وإحالتها إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأول من أمس، بحث مجلس الوزراء الكويتي هذه القضية، وكلف المجلس وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي، وجهات حكومية أخرى، بينها «الخدمة المدنية» و«التعليم العالي» و«برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة»، بالعمل كلجنة لمتابعة قضية الشهادات المزورة، وإحالة كل من يثبت تورطه في القضية إلى القضاء.

وأطلع المجلس على الإجراءات التي اتخذها وزير التربية ووزير التعليم العالي للكشف عن الشهادات الوهمية والمزورة، وإحالتها إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحق كل من ثبت تزوير مؤهلاته الدراسية، وحصل بموجبها على أي نوع من أنواع المزايا الوظيفية، سواء أكانت ترقية أو مزايا مالية أو غيرها دون وجه حق، كما أحاط المجلس علماً بأن الوزارة تعكف حالياً على متابعة فحص جميع المعادلات المشكوك بصحتها، والتنسيق مع وزارة الداخلية للبحث والتحري للكشف عن كل من تورط أو قام بتسهيل التزوير لهذه الشهادات.

وتعهدت الحكومة بأنها «لن تتهاون في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وأنها ستواصل جهودها في مكافحة الفساد، واجتثاث منابعه من مؤسسات الدولة».

إلى ذلك، أصدرت، أمس، 33 جمعية من جمعيات النفع العام بياناً يطالب الحكومة «باتخاذ إجراءات حاسمة لحل قضية الشهادات المزورة»، وأيدت «الدعوات التي نادت بمحاسبة المزورين، وانتهاج منهج الشفافية مع الشعب، من خلال اطلاعه على آخر تطورات القضية، وسرعة البت في تلك القضايا وما سبقها من قضايا مشابهة»، وذلك «انطلاقاً من إيماننا بدورنا كمجتمع مدني يمثل أطياف المجتمع، وحرصاً منا على صحة وسلامة البناء التعليمي» في الكويت.

ومن بين الجمعيات الموقعة جمعية الإعلاميين الكويتية، وجمعية الخريجين، وجمعية الدكتور، ورابطة الأدباء الكويتيين، والجمعية الطبية، وجمعية العلاقات العامة الكويتية، والجمعية الكويتية للإعلام والاتصال، والجمعية الكويتية للتراث، والجمعية الكويتية لتنمية الديمقراطية، والجمعية الكويتية للعمل الوطني، والجمعية الكويتية لحقوق الإنسان.

رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، دعا وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي، وجميع المعنيين، إلى الاستمرار في كشف «الشهادات المزورة»، و«عدم الخضوع لأي ضغوط»، وقال في تصريح بالمجلس إن «هذا الملف في غاية الخطورة، فلا يمكن أن نتخيل أن مزوراً يعلم أبناءنا، أو أن يكون بين من يشغلون الوظائف العامة صاحب شهادة مزورة أو وهمية».

وحذر ديوان الخدمة المدنية من أنه سيقوم بحرمان أصحاب الشهادات المزورة من الامتيازات الوظيفية التي حصلوا عليها. وكان رئيس ديوان الخدمة المدنية الكويتي أحمد الجسار قد ذكر أن وزارة التعليم العالي خاطبت الديوان بأسماء الموظفين المشكوك في حصولهم على مؤهلات بشهادات مزورة، مبيناً أن الديوان اتخذ خطوات عدة تجاههم، في مقدمتها طلبه من الجهات المعنية استرجاع ما صرفوه، بناء على هذه الشهادات، من دون وجه حق.

وقال الجسار، في بيان نقلته وكالة أنباء «كونا» أمس، إن الديوان أبلغ الهيئة العامة للقوى العاملة بوقف صرف دعم العمالة الخاص بالعاملين في القطاع الخاص لأي من هؤلاء الموظفين، مع توجيه مخاطبات إلى الوزراء المعنيين لسحب القرارات الإدارية الصادرة بحقهم في الجهات التي يعملون بها.

وأضاف أن الديوان قرر كذلك «وضع قيد وحظر على كل من وردت أسماؤهم من وزارة التعليم العالي في النظام الخاص للباحثين عن عمل وصرف دعم العمالة».

وذكر أن من الإجراءات كذلك «إبلاغ الهيئة العامة للقوى العاملة (برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة) بالقيام بأمرين: الأول وقف صرف دعم العمالة الخاص بالعاملين في القطاع الخاص من حملة الشهادات غير المعتمدة، واسترجاع ما تم صرفه من دون وجه حق بموجب هذه الشهادات».على الرغم من المشكلات الضخمة التى تواجه الأمة العربية، من شرقها الى غربها، وتفرض عليها تحديات غير مسبوقة، منها الاقتصاى والاجتماعى والسياسى، بل حتى العسكرى، فإن قضية لها علاقة مباشرة بما نحن فيه، وهى حمى السباق للحصول على شهادة عليا حتى بالتزوير لدى كثيرين، وعندى ان مهنة جيدة فى اليد او حرفة فنية مضمونة الدخل، خير من ألف شهادة على الرف، إلا اننا دخلنا فى مرحلة ثقافية يمكن تشبيهها بأنها (زمن الشهادات) زمن المظاهر التى حرفت الأهداف العظيمة للعلم من مقاصدها، هذا التكالب على الحصول على شهادة (دكتوراه إن امكن) ،او بحدها الادنى (ماجستير) تستر بها جهل فاضح للبعض ومختبئ خلف ادعاء المظاهر الكاذبة هو آخر الآمال؟.

قضية الشهادات المزورة انفتح منذ أشهر وعلى الواسع ملفها فى الكويت وبعض دول الخليج، ولكنه لم يصل الى ما يجب ان يصل اليه، وهو اغلاق الملف قانونيا واخلاقيا بنجاح، لانه تبين ان الموضوع كبير، وقد اخترق بعض حاملى الشهادات المزورة مؤسسات التعليم، ومؤسسات الدولة، الى حد ان فتح الملف على مصراعيه وتنظيف هذا الجرح مرة واحدة، والى الابد، سوف يفتح جروحا اكبر واعمق؟ لانه تحول من ملف اخلاقى، الى ملف سياسى بامتياز.

ومع فتح الملف من بعض المخلصين، تبين ان هناك شبه عصابات منظمة فى بعض مؤسساتنا وفى الخارج عملها الرئيسى للحصول على دخل مجز، هو تزوير الشهادات، تلبية لرغبة مريضة من البعض لاكمال (الوجاهة الاجتماعية) وتقريبا كل يوم يظهر فى الصحف العربية ان طبيبا يمارس مهنة الطب منذ سنوات، تبين ان شهادته مزورة، أو مهندسا عمل فى تشييد المبانى كان مزورا، او استاذا فى الجامعة درس لأجيال من الشباب، او مسئولا كبير فى الدولة، حتى تعدت الظاهرة ان تكون محصورة، بل هى اصبحت ظاهرة مرضية منتشرة فى معظم إن لم يكن كل المجتماعات العربية! السؤال الذى يتبادر الى الذهن، ألا يوجد تزوير فى الشهادات العليا والجامعية فى مجتمعات اخرى؟ الاجابة بالتأكيد نعم، ولكن الظاهرة هناك محدودة، وعندما تكتشف بعض حالاتها، يتخذ بشأن فاعلها او فاعليها اشد العقاب، ويتم فضحهم ومن تعاون معهم على الملأ وعلى نطاق واسع، فهى اذا لا تشكل ظاهرة عندهم، كما هى بالفعل فى المجتمعات العربية، لان المجتمع هناك لديه آليات الكشف المبكر عن مثل تلك الحماقات، لقد دخل على ملف الشهادات المزورة وسائل الاعلام الحديثة، فقد انتشر فى بعض بلداننا اعلانات على تلك الوسائل تدعى بانها مستعدة (للمعاونة فى الحصول على شهادة عليا) طبعا لمن يدفع، كما انتشرت فى المقابل مواقع إلكترونية هدفها الرئيسى (التبليغ عن الشهادات المزورة) وهكذا يعمل الإعلام الجديد بشكل سلبى مرة و اخرى ايجابى فى هذا الملف الخطير. من التسرع لوم صاحب الشهادة المزورة لوحده على فعله، فهناك من يساعده، على ارتكاب تلك الحماقة، مع الاسف حتى فى مؤسساتنا التعليمية، يساعد البعض على انتشار وتوسع الظاهرة. هذه الظاهرة، تزوير الشهادات العليا بأشكالها المختلفة،إما بالتزوير المباشر او مساعدة البعض للحصول على شهادة فُكر فيها وكتبت من آخرين، او فتح دكاكين لتوزيع مثل تلك الالقاب، لمن يدفع الثمن المعلوم، كلها تصب فى مصب واحد، هو مخادعة المجتمع، والحط من مكانة العلم الرفيعة، واخذ الناس لاشخاص على غير حقيقتهم، بل والحصول على احترام (مزور) من المجتمع وربما دخل ايضا. اما الجانب الثقافى فهو تلك المكانة شبه القدسية التى يضعها المجتمع على اللقب العلمى، على الرغم انه فى تاريخنا العربى القريب والبعيد، كان هناك من الرجال والنساء الافذاذ الذين أسهموا فى رقى مجتمعاتهم، دون التشدق بعنوان لشهادة علمية، وان اردنا عدهم ربما لا نستطيع احصاءهم، ولكن ذلك كان فى زمن غير زماننا.

أرى ان اهمال مثل هذه المظاهر والاهم السكوت عن مناقشتها بشكل اوسع، هو دليل على مرض يصيب المجتمعات، وينقل المستوى الثقافى والاخلاقى الى اسفل الدرجات، وهو من اخطر الامراض الاجتماعية والثقافية التى يمكن ان تصيب المجتمعات، لأن تأثيرها السلبى يتجاوز الاشخاص الى الخطط التنموية فى المجتمع. لن نتخلص من هذه الظاهرة المرضية إلا من خلال طرحها للنقاش واعتبارها قضية راى عام، وانها تعطل التنمية المرجوة، بل تدفع المجتمعات العربية الى الخلف، فى الوقت الذى اصبح العلم بأشكاله المختلفة هو الرافعة الحقيقية للمجتمعات، فسباق العالم المحموم اليوم طريقه وسلاحه العلم، اما اذا احيط المجتمع من جهة بافكار غيبية فى تفسير الظواهر المختلفة، ومن جهة اخرى بشهادات مزورة تزيد الجهل جهلا، فإن هذا النوع من المجتمعات لا يرجى له الافاقة من الغيبوبة فى القريب، بل يبقى فى آخر صف التطور الانسانى.