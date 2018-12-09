كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 07:30 مساءً - محلل اقتصادي: تجربة التعاون الخليجي استثنائية ورائدة

قال المحلل الاقتصادي المقيم في الإمارات، فادي عبد الرحمن، إن تجربة مجلس "التعاون الخليجي" الاقتصادية هي تجربة استثنائية ورائدة في المنطقة العربية، مشيرة إلى أن تلك التجربة استطاعت تجاوز كافة التحديات الاقتصادية والسياسية، خاصة التحديات التي ظهرت خلال فترة حرب الخليج.

وأضاف عبدالرحمن خلال لقاء له على فضائية الغد الاخبارية، مع الإعلامي حسن فودة، أن مجلس التعاون تجاوز أيضا أزمات سياسية مثل خروج قطر عن الاجماع الخليجي، مشدداً على أنه رغم كل تلك الظروف إلا أن المجلس كان ثابتاً وراسخاً ومتماسكاً، مشيرا إلى أن التمثيل في مجلس التعاون الخليجي اليوم في الرياض يُعد متميزاً، باستثناء قطر.

وأوضح عبدالرحمن أن "التعاون الخليجي" يُعد مجلساً متعاوناً فعلياً وقوي منذ نشأته، لافتة إلى أن القمة الحالية هي استثنائية أمامها العديد من الملفات المهمة، خاصة في ظل التغييرات السياسية التي تشهدها المنطقة والحصار على النفط الإيراني والملف القطري والاصلاحات الهيكلية التي قامت بها دول المجلس بشكل متميز للغاية في 2017: 2018 خاصة في السعودية والإمارات.