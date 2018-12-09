اعتقال ملكة جمال أمريكية لعرضها صُورًا "فاضحة" على تلميذ مدرسة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اعتقلت الشرطة الأمريكية ملكة جمال ولاية كنتاكي السابقة، رامسي بيرسي، على خلفية فضيحة أخلاقية.

وقالت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، في تقرير نشرته اليوم الأحد، إن بيرسي، ملكة جمال كنتاكي، والتي شاركت في مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية من قبل، أُلقي القبض عليها بعد اتهامها بعرض صور فاضحة على تلميذ لا يتجاوز عمره 15 عامًا.

وتعملُ بيرسي في مجال التدريس، وكانت قد عرضت الصور على التلميذ الصغير، الذي كانت تدرسه خلال عملها، وهو ما اكتشفه ولي أمر الطالب، الذين قدّم شكوى إلى الشرطة للتحقيق في الواقعة.

وألقت الشرطة القبض على بيرسي أمس السبت، تمهيدًا للتحقيق معها في الاتهامات الموجّهة إليها.

وبحسب صحيفة "الواشنطن بوست" الأمريكية، فإنه ليس من الواضح حتى الآن ما إذا كانت بيرسي قد عرضت مثل هذه الصور الفاضحة على تلاميذ آخرين.