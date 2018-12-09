كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 06:11 مساءً - فطائر الجليد .. ظاهرة نادرة تغطي نهرا أسكتلنديا - فيديو

غطت ظاهرة نادرة سطح نهر باسكتلندا، تاركة الجميع في حيرة.

وفقا لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، غطت قطع الثلج المستديرة والمتباعدة سطح النهر، فيما يشبه قطع البان كيك، ولكنه بان كيك ثلجي، والتقطت الصور من قبل المصور دانييل نوري ٣١ عاما، عندما شاهد الأمر من نافذة عمله.

وتحدث الظاهرة عادة ببحر البلطيق، وبالقرب من أنتاركتيكا، لكنها ظاهرة نادرة بالنسبة لنهر هيلمسديل الذي وقعت به، ويتطلب حدوثها ظروفا محددة وفقا لمكتب الأرصاد الجوية.