كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 06:11 مساءً - رئيس الوزراء يشهد توفيع عقد انشاء اول ميناء أخضر نموذجي في مصر

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد، مراسم توقيع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع شركة سيسكو للموانئ المتخصصة عقد تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل محطة عالمية متعددة الأغراض لميناء شرق بورسعيد بنظام BOT حيث تقام المحطة على رصيف طوله 900 م وبعمق 18.5 م وإجمالي مساحة 400 ألف متر مربع بتكلفة استثمارية متوقعة 1.5 مليار جنيه حيث يتم استخدام الرصيف لجميع أنواع البضائع والصب الجاف.

وقال الفريق مهاب مميش: إن المنطقة الاقتصادية تسير بخطوات ثابتة في اتجاه تنمية المنطقة من خلال عدد من المحاور، على رأسها تقديم التسهيلات والتيسيرات للمستثمرين وتقديم المزيد من الحوافز، والترويج للمنطقة من خلال المحافل الدولية والمحلية، وتجهيز المناطق الصناعية واللوجستية بالبنية التحتية المناسبة، مما دفع عدد من المستثمرين وضع المنطقة على رأس أولوياتهم.

وأضاف الفريق مميش أن مشروع "سيسكو ترانس" هو مشروع ضخم يوفر 3300 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في جميع التخصصات داخل المجال اللوجستي، والعائدات المتوقعة للهيئة من المشروع تتراوح ما بين 13 إلى 20 مليارا، ومن المتوقع أن يتم التشغيل الجزئي للمشروع منتصف ٢٠١٩، وتصل الاستثمارات المستهدفة من المحطة ما يقرب من 1.5 مليار جنيه، لافتًا إلى أن المشروع سينفذ طبقًا لأحدث التكنولوجيات العالمية ليكون أول ميناء أخضر نموذجي في مصر صديق للبيئة، وهو ما يؤكد اتجاه المنطقة، وحرصها على إرساء ثقافة الاستدامة وترسيخها ضمن خطة مصر 2030 باعتبار البعد البيئي محورًا أساسيًا في كافة القطاعات التنموية.