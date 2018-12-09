كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 06:11 مساءً - نانسي نور تقدم جلسة الاتحاد الإفريقي

قدمت الإعلامية نانسي نور جلسة الاتحاد الإفريقي اليوم الأحد في نسخته الثالثة التي تستضيفها مصر، حيث تحدث خلال الجلسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من رؤساء إفريقيا منهم رئيس مدغشقر هنري راجونا ريمامبينانيا، ورئيس سيراليون جوليوس مادا بيو، وأيضًا رئيس النيجر محمد يوسفو.

كما تحدثت خلال الجلسة التي قدمتها نانسي نور، سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، ورئيس مفوضية الاتحاد اللإفريقي موسى فقي حمد.

يذكر أن نانسي نور تقدم أسبوعيًا برنامج "شائعات وحقائق" على قناة إكسترا نيوز، ويذاع يوم الجمعة في تمام الساعة السابعة مساءً.

كانت نانسي نور قد شاركت من قبل في تقديم حفل ختام منتدى شباب العالم برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.