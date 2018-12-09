كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 06:11 مساءً - الشرطة الفرنسية تعلن حصيلة التوقيفات فى المظاهرات الى 1385 متظاهر

أعلنت الشرطة الفرنسية أن حصيلة التوقيفات في مختلف أنحاء البلاد بلغت 1385 موقوفاً.

ودعا رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، لإجراء حوار جديد مع ممثلي حركة "السترات الصفر".

كما تعهد فيليب بأن تعالج الحكومة المخاوف بخصوص ارتفاع كلفة الحياة.

وأكد أن "الرئيس سيتحدّث وسيقدّم إجراءات ستغذّي الحوار"، على حد تعبيره.

وكان فيليب قد أكد أن مخربين كانوا بين المتظاهرين، وقد تم التصدي لهم، مشيراً إلى أن وقت الحوار مع السترات الصفر لا يزال قائماً.

يأتي ذلك فيما أعلن وزير فرنسي عن إصابة 135 متظاهراً من السترات الصفر، بعد اشتباك مع الشرطة الفرنسية.

من جانبها، طالبت زعيمة اليمين الفرنسي المتطرف، مارين لوبن، السبت، الرئيس إيمانويل ماكرون باتخاذ "إجراءات قوية وفورية" للاستجابة لـ"معاناة" متظاهري "السترات الصفر".

وعلى هامش لقاء مع الحزب القومي الفلمنكي، فلامس بيلانغ، حول الميثاق العالمي للهجرة قالت لوبن "يجب على ماكرون أن يدرك حجم المعاناة الاجتماعية، وأن يتّخذ إجراءات قوية وفورية".

وشارك في اللقاء ستيف بانون، المستشار السابق للرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتابعت زعيمة اليمين الفرنسي المتطرّف "أدعو مرة جديدة رئيس الجمهورية إلى فهم المعاناة التي يتم التعبير عنها، وإلى الاستجابة لها بالخروج من الإليزيه والإقلاع عن سياسة التقوقع".

