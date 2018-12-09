كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 06:11 مساءً - وزير الاتصالات يبحث مع مسئول بالبنك الدولي التعاون في التحول إلى الاقتصاد الرقمي

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فريد بلحاج نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ تناول اللقاء دعم اليات التعاون والاستفادة من خبرة البنك الدولي في تطوير خطة تنفيذ استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق التحول إلى الاقتصاد الرقمي.

جاء ذلك على هامش فعاليات "منتدى أفريقيا 2018" الذي ينعقد تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، وتنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، بمدينة شرم الشيخ.

وخلال اللقاء استعرض الدكتور عمرو طلعت الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ استراتيجية الدولة في التحول الى المجتمع الرقمي والتحول إلى الحكومة الرقمية التي ستساهم في توفير بيئة تشاركية بين مختلف وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة من خلال منصات إلكترونية تضم مختلف المستندات والمراسلات الموثقة الكترونيا؛ مشيرا الى المشروعات التي تنفذها الوزارة لتطوير البنية التحتية للاتصالات واعداد البيئة التشريعية الداعمة لبناء اقتصاد رقمي، فضلا عن برامجها لتنمية المهارات الرقمية للشباب لإعداد الكوادر المؤهلة لبناء اقتصاد المعرفة.

هذا وقد شهد اللقاء بحث اليات التعاون للاستفادة من الخبرات الفنية للبنك الدولي لدفع عجلة تنفيذ استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من اجل المساهمة في بناء الاقتصاد الرقمي في مصر. بما يتضمنه من تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز المبادرات التي تهدف الى دعم عمليات التحول الرقمي.

كما التقى الدكتور عمرو طلعت الدكتور بينيدكت اوراما رئيس البنك الافريقي للصادرات والواردات؛ تناول اللقاء اليات التعاون المشترك لدعم مبادرة التعاون الأفريقي والتي تهدف من خلالها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الى تقديم شراكة استراتيجية مع الدول الأفريقية الشقيقة لتعزيز التحول الرقمي الذي يتيح للمواطنين الاستفادة بالخدمات الإلكترونية المختلفة في أي وقت وفي أي مكان بما يساهم في تيسير حياة المواطنين ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وخلال اللقاء اكد الدكتور عمرو طلعت على اهمية الدفع بكل الجهود الداعمة لتعميق التعاون البناء بين الدول الافريقية خاصة في مجال دعم الاتجاهات التكنولوجية ومواكبة تطوراتها على الساحة العالمية، وتهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات العالمية في هذا المجال، وفتح افاق التعاون المشترك نحو اللحاق بثورة معلومات التكنولوجيا ومواكبتها، وبناء قدرات أبناء القارة، وتحفيز ثقافة العمل الحر لدى رواد الأعمال الأفارقة الشباب؛ مشيرا الى تنفيذ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمبادرة الرئاسية "أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية" بهدف تنمية قدرات وتأهيل ١٠ الاف شاب مصري وافريقي على تطوير الألعاب والتطبيقات الرقمية باستخدام أحدث التقنيات وتحفيز تأسيس ١٠٠ شركة ناشئة مصرية وأفريقية في هذا المجال.

كما شهد اللقاء مناقشة البرامج الحالية للبنك الافريقي للصادرات والواردات مع الدول الأفريقية، وبحث امكانية ان تكون مبادرة التعاون الافريقي جزءاً من هذه البرامج.

