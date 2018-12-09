كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 06:11 مساءً - عملية انتحار أمام قطار تنتهي بطريقة غريبة - فيديو







انتهت عملية انتحار على نحو غريب للغاية، بعدما ألقى شاب بنفسه أمام قطار سريع. وأظهر مقطع فيديو لم يوضح ناشره مكانه، الشاب وهو يصطدم بالقطار ويرتد منه ثانية كالقذيفة نحو رصيف المحطة، ليقطع مسافة تمتد لعدة أمتار ويطيح في طريقه باثنين من الركاب.

شكرا لقرائتكم خبر عن عملية انتحار أمام قطار تنتهي بطريقة غريبة - فيديو على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .