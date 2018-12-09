كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 06:11 مساءً - مصر تحتل المركز الثالث بين أكثر الدول المستوردة للتفاح الأوروبي

تعد مصر الدولة الأكثر كثافة سكانية في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وتمتاز بإمكانياتها الاقتصادية المتزايدة المصنفة ضمن أعلى الإمكانات الاقتصادية في القارة الأفريقية، تحت شعار حملة "حان وقت التفاح الأوروبي"، شارك العارضون الأوروبيون المتخصصون في زراعة التفاح بالمعارض الغذائية والزراعية الدولية في مصر لمدة عامين، ومنها معارض HACE HOTEL EXPO 2017، Supermarket Show 2018، SAHARA EXPO 2018، 2018HACE HOTEL EXPO ، وأخيراً بمعرض FOOD AFRICA أحد أكبر المعارض التجارية الدولية المتخصصة في الصناعات الغذائية والزراعية على مستوى القارة الأفريقية، بمشاركة نخبة من النجوم والمتخصصين هم السيد/ Mirosław Maliszewski رئيس اتحاد مزارعي الفاكهة في بولندا ، والنجمة / رزان مغربي سفيرة الحملة بعنوان التفاح الأوروبي في قلب أفريقيا ، والسيد/ أيمن فاروق مدير تطوير الأعمال بالوكالة البولندية للاستثمار والتجارة بالقاهرة حول آفاق التعاون التجاري بين الاتحاد الأوروبي ومصر في قطاع الفاكهة ، والشيف/غادة التلي بالحديث عن إستخدامات التفاح الأوروبي في المطبخ المصري والدكتورة / نورهان قنديل خبيرة التغذية ، أدار اللقاء السيد/ Filip Suś .

تدور الحملة بأكملها حول التفاح الأوروبي وتمولها المفوضية الأوروبية في إطار برنامج " استمتع! إنها من أوروبا". مثل العديد من المشاريع الأخرى التي تتم في إطار التعاون المصري الأوروبي، تهدف حملة "حان وقت التفاح الأوروبي" للترويج للمنتجات الغذائية ذات الجودة العالية في مصر، باعتبارها نقطة غاية في الأهمية على خارطة العالم، حيث تمثل نقطة الربط بين أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وغرب آسيا.

و يمتاز سوق المنتجات الغذائية - الأغذية والمشروبات - في مصر بنموه المطرد الناجم بشكل أساسي عن الزيادة السكانية؛ ويتزايد استهلاك المواد بغض النظر عن الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد ، حيث يرتبط تزايد السكان السريع السريعة في مصر بشكل مباشر بالطلب المتزايد على السلع الاستهلاكية؛ ووفقًا للمرصد الدولي للأعمال، من المتوقع أن ينفق المستهلك المصري بشكل أكبر كل عام لشراء المنتجات الغذائية سريعة التلف، ومنها الفواكه والخضروات.

ومن جانبه وجه رئيس اتحاد مزارعي الفواكة البولندية Maliszewski Miroslaw شكره للدكتور علي مصيلحي وزير التموين و منظمي المعرض على هذا المجهود الرائع ودعوته ممثلا عن دول الاتحاد الأوروبي في المعرض، حيث أكد علي استهدافهم من التواجد عرض التفاح الأوروبي، والذي يحتل المركز الثاني على مستوى العالم من حيث التصدير، مشيراً أن السوق الأوروبي يصدر العديد من الإنتاج لكافة دول العالم وتحديدا مصر، كما ان المستهلك المصري كان لديه فرصة جيدة للتعرف وتذوق الأنواع المختلفة للتفاح الأوروبي خلال العام الماضي ونأمل أن تتاح الفرصة ذاتها للمستهلك في الأسواق الأفريقية قريبا، ودعا المشاركين لزيارة الجناح.

تضمنت فاعليات الحملة أنشطة تستهدف جمهور المستهلكين وكذلك المهنيين من مستوردي المواد الغذائية في مصر؛ منها اجتماعات بين ممثلي مؤسسات الأعمال التجارية، وعروض للطهي بمشاركة طهاة مصريين معروفين، وإعلانات في الصحافة وفي التلفزيون وفي أماكن مفتوحة وأنشطة ترويجية في محلات السوبر ماركت، كما تضمنت حملات خيرية ومسابقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولاقت جميعها استجابة واسعة سواء بين المشاركين أو في وسائل الإعلام المصرية.

بصفتها رائدة في إنتاج التفاح الأوروبي ومتقدمة على بلدان أخرى الأكثر تقدمًا، مثل إيطاليا وفرنسا وإسبانيا، لا تزال بولندا في القمة بفضل تفاحها الذي لا يمكن منافسته بفضل نكهته وتقاليد الزراعة المتبعة لإنتاجه وتنوع أصنافه؛ ومن أهم تلك الأصناف ريد يونابرينس، رويال غالا، نايداريد، غلوستر، ريد ديليشس، يوناغوريد، غولدن ديليشس، ايداريد بالإضافة إلى تفاح غرويتسكي الذي يزرع حصريًا في بولندا وهو محمي بالعلامة الجغرافية.

وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA) فقد بلغ إنتاج التفاح في الاتحاد الأوروبي في عامي 2016-2017 حوالي 12,6 مليون طن، وبقيت الصادرات ثابتة على مستوى 1,6 مليون طن. وكانت بيلاروسيا والشرق الأوسط ودول شمال افريقيا وجهات استيراد التفاح الأوروبي الرئيسية.

في عام 2017، قام الاتحاد الأوروبي بتصدير ما مجموعه 1285135000 كجم من التفاح بقيمة 679493343 يورو. وكان أكبر المستوردين للتفاح الأوروبي في العام الماضي ، روسيا البيضاء تليها المملكة العربية السعودية ثم مصر و الإمارات العربية المتحدة ثم النرويج و الهندو كازاخستان والأردن ثم البرازيل وصربيا .

تجدر الإشارة إلى أن قيمة الصادرات من الاتحاد الأوروبي لمصر بلغت 55.216.802 يورو في عام 2017 ، بإجمالي 115.410.000 كجم ، ويعد التفاح هو أكثر الفواكه المنتجة والمصدرة على نطاق واسع في الاتحاد الأوروبي الذي يحتل المرتبة الثانية بعد الصين في جميع الفئات، بما في ذلك الاستهلاك .

