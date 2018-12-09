كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 06:11 مساءً - قلعة من عالم الخيال على أرض الواقع للبيع

احصل على قلعة من قصص الخيال مقابل أربعة ملايين جنيه إسترليني.

وفقا لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، تمتاز القلعة بمناظرها الطبيعية الخلابة التي تمنحك إحساسا مميزا، كما تضم مجمعا لحمامات السباحة، وحمام سباحة داخل ما يشبه الكهف كما أن القلعة تضم خمس غرف للنوم وتطل على المياه والجبال، بأيرلندا.

بنى رجل الأعمال الإنجليزي كيفن ريردون القلعة وأنفق عليها ثروة طائلة منذ ٢٠ عاما على الرغم من مظهرها القديم، وليكتمل شكلها السحري أقام لها جسرا متحركا.

