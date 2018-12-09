كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 06:11 مساءً - ثلاثة أخبار حلوة من العاصمة الإدارية: يعلنها احمد زكي عابدين

ثلاثة أخبار حلوة من العاصمة الإدارية الجديدة أعلنها اليوم اللواء احمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية.

الخبر الأول: توفير مصدر مياه عذب خاص بالعاصمة الإدارية

الخبر الثاني: الانتهاء من إنشاء مقار 34 وزارة

الخبر الثالث: تصميم القطار الكهربائي وأيضا "المونوريل" الذي يتم ربطه بالمترو في صلاح سالم

أكد رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية اللواء أحمد عابدين، أنه تم البدء في تنفيذ مرافق العاصمة الإدارية وخلال 3 سنوات سيتوفر مصدر مياه عذب خاص بالعاصمة، ولحين انتهاء العمل به سيتم الإستعانة بخط مياه من القاهرة الجديدة وآخر من مدينة العاشر من رمضان، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذ مد الخطين خلال شهر يونيو المقبل، نظرا لاستعجال الرئيس عبد الفتاح السيسي على بدء نقل المصالح الحكومية للعاصمة، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء مقار 34 وزارة، وجاري تشطيبها، إلى جانب عدد من مباني الخدمات، ويجري حاليا التنسيق مع وزارة التخطيط والإصلاح الإداري بشأن دراسة نقل الموظفين.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر إدارة تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة، والذي نظمه اتحاد جمعيات التنمية الإدارية، اليوم الأحد، بمقر مركز إعداد القادة للقطاع الحكومي التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بحضور رئيس اتحاد جمعيات التنمية الإدارية الدكتور صفوت النحاس، ورئيس المحكمة الدستورية الأسبق المستشار فاروق سلطان، ووزير الكهرباء الأسبق الدكتور حسن يوسف.

وأوضح أن موقع إنشاء العاصمة الإدارية يعمل به 180 ألف عامل يعملون بمنتهى الجدية ويحصلون على رواتب متميزة، ويعمل الموقع على مدار اليوم بنظام الورديات.

وبشأن نقل الموظفين، أوضح عابدين أنه جاري تصميم القطار الكهربائي وأيضا "المونوريل" والذي يتواصل مع المترو في شارع صلاح سالم، إلى جانب استخدام الأتوبيسات الخاصة بالمؤسسات الحكومية، مشددا على أن مشروع العاصمة لم يكلف موازنة الدولة مليما فهو مشروع استثماري ويمول من حصيلة بيع الأراضي وأقساطها، حتى أن بناء الحي الحكومي يتم من موازنة العاصمة على أمل حصول الشركة على المباني القديمة للوزارات وبيعها أو استثمارها.

وأشار إلى أن دوافع إنشاء العاصمة الإدارية كثيرة، منها تحسين الحياة في العاصمة القاهرة وعودتها إلى ما كانت عليه من رقي وتقدم وتاريخ، إلى جانب مواجهة الكثافة والزيادة السكانية.

من جانبه، أشاد الدكتور صفوت النحاس بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ووصفه بأنه نقلة حضارية وتكنولوجية، لما تتمتع به مساحات خضراء كبيرة وأماكن مخصصة للمشاة وشبكة طرق ومواصلات تناسب كافة المترددين على العاصمة، إلى جانب توافر جميع مستويات الإسكان، والأهم هو تواجد جميع المصالح الحكومية في مكان واحد.