كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 06:11 مساءً - بدء اجتماعات اللجان بالبرلمان العربي تحضيرا لجلسته الثالثة

انطلاق الاجتماعات التحضيرية لجلسة البرلمان العربي لمتابعة قضية فلسطين ورفع اسم السودان من الإرهاب

بدأت اليوم بالقاهرة اجتماعات اللجان النوعية والفرعية بالبرلمان العربي ، حيث عقدت اللجنة المعنية برفع اسم جمهورية السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب اجتماعا لها برئاسة الدكتور مشعل السلمي، رئيس البرلمان العربي، وخصص الاجتماع لمتابعة تنفيذ خطة عمل البرلمان العربي لرفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب والترتيب لعقد جلسة استماع للبرلمان العربي تخصص للسودان.

كما عقدت لجنة فلسطين اجتماعا لها بعد ذلك برئاسة رئيس البرلمان العربي لمناقشة أخر تطورات القضية الفلسطينية والجهود التى يقوم بها البرلمان العربي لنصرة فلسطين ومتابعة تنفيذ خطة عمل البرلمان العربي للتعامل مع تداعيات القرار الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة .

كما عقد اجتماع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في العالم العربي، واجتماع للجنة المعنية بدراسة مقترح تشريع قانون استرشادي لجذب رؤوس الأموال العربية للعالم العربي، واللجنة المعنية بإعداد مشروع قانون استرشادي عربي للتعليم العالي والبحث العلمي، واللجنة المعنية بدراسة موضوع التنمية السياحية في الوطن العربي، واللجنة المعنية برصد التقارير الصادرة عن الهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية التي تتناول الوضع الحقوقي فى الدول العربية.

هذا وتبدأ غدا الاثنين لجان البرلمان العربي الأربع الدائمة بتشكيلها الجديد اجتماعاتها ، حيث تعقد لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي لمناقشة واعتماد تقرير اللجنة الثاني حول الحالة السياسية في العالم العربي 2018م ، وستناقش لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية دراسة مقترح تشريع قانون استرشادي لتحقيق الأمن الغذائي في العالم العربي، فيما ستناقش لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان مشروع قرار بشأن تضامن البرلمان العربي التام ووقوفه مع الدول العربية التي تعرضت لعمليات إرهابية, ودعمها في حربها ضد الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، وقرار بشأن ادانة التعامل العنصري ضد الأطفال اللاجئين السوريين في المدارس البريطانية،وتبحث لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب تنسيق الجهود بشأن اعتماد وثيقتي البرلمان العربي "الوثيقة العربية لحقوق المرأة ، ووثيقة الشباب العربي " من مجالس جامعة الدول العربية .

فيما يعقد مكتب البرلمان العربي بتشكيله الجديد اجتماعه الخامس يوم غد الإثنين لاعتماد تقارير اللجان وإقرار جداول أعمال الجلسة العامة الثالثة من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي، والتي ستعقد صباح بعد غد الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 م .