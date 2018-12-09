كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 06:11 مساءً - نيكول كيدمان تنافس علي جائزة "جولدن جلوب"

وسط قائمة تضم مجموعة من الممثلات المخضرمات، يتواجد اسم العالمية نيكول كيدمان في قائمة المرشحات لجائزة "جولدن جلوب" أفضل ممثلة في فيلم دراما عن دورها في فيلم "Destroyer" إخراج كارين كوساما، ليكون الترشيح الـ14 في مسيرتها الفنية التي بدأتها في هوليود عام 1992 بـ"Far and Away" مع توم كروز، وبحصولها على الجائزة هذا العام سيرتفع عدد جوائزها من 4 إلى 5 جوائز في التمثيل بالإضافة إلى جائزة في الإنتاج.

"إيرين بيل" أحدث الشخصيات التي أدتها "كيدمان" في أحدث أعمالها "Destroyer" والذي ضمن لها ترشيحًا في قائمة الممثلات الأفضل، وتقدم خلال الفيلم شرطية متقاعدة كانت تعمل متخفية مع عصابة، وسبب لها الأمر عواقب مدمرة، عندما ظهر زعيم تلك العصابة مرة أخرى بعد عدة سنوات، يجب عليها أن تعود من خلال الأعضاء الباقين إلى تاريخها الخاص معهم، حتى تصفى حسابتها مع دمروا ماضيها.

1992 كان الترشيح نيكول كيدمان الأول لجائزة "جولدن جلوب" عن أفضل أفضل ممثلة في دور مساعد عن فيلم "Billy Bathgate" للمخرج روبرت بنتون، وفي 1996 كان الترشيح الثاني للجائزة أفضل ممثلة عن فيلم كوميدى أو موسيقى عن دورها في "To Die For"، وبالفعل حصدت الجائزة هذا العام لتصبح الأولى بالنسبة لها، بينما ترشحت عام 2002 لجائزتي أفضل ممثل في فيلم دراما عن دورها في فيلم "The Others"، وأفضل ممثلة في فيلم استعراضي عن "Moulin Rouge"، لتحصل على الأخيرة وتكون جائزة جولدن جلوب الثانية التي تحصدها.

لم يمر سوى عام واحد لتحقق "كيدمان" جائزتها الثالثة لـ"جولدن جلوب" أفضل ممثلة في فيلم دراما عن دورها في "The Hours"، إخراج ستيفن دالدري، تم ترشيحها للجائزة عن نفس الفئة على مدار عامي 2004 و2005 عن "Cold Mountain" و"Birth"، وفى 2011 تم ترشيحها للجائزة للمرة الثامنة عن دورها في "Rabbit Hole".

تكرر ترشيحها لجائزتين في فئتين مختلفتين عام 2013، حيث تم ترشيحها لجائزة أفضل ممثلة دور ثان عن أدائها في "The Paperboy"، بالإضافة إلى ترشيحها لجائزة أفضل ممثلة في فيلم تلفزيوني عن "Hemingway & Gellhorn"، كما ترشحت لجائزة التمثيل في 2017 عن دورها في فيلم "Lion"، وتكرر ترشيحها في 2018 لتحصد الجائزة الرابعة لأفضل ممثلة رئيسية في مسلسل قصير عن دورها في "Big Little Lies"، وحصد الجائزة الخامسة فى نفس العام للإنتاج عن نفس المسلسل الذي حصد جائزة أفضل مسلسل قصير.