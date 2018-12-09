كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 06:11 مساءً - يواكيم لوف يُلمح لرحيله عن تدريب المنتخب الألماني

يواكيم لوف

ألمح الألماني يواكيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا إلى اقترابه من الرحيل عن المانشافت، لرغبته في تدريب أحد الأندية.

وقال لوف في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أنا على ثقة أن وقتي في المنتخب قارب على الانتهاء، يجب أن أفكر فيما أرغب فيه في المستقبل".

وأضاف المدير الفني الألماني: "من الخطط التي تدور في رأسي، هي أن أرحل إلى تدريب أحد الأندية".

وبسؤاله عن وجهته المقبلة: "أنا أفضل أن ابتعد عن ألمانيا قليلاً، وأعتقد أن مستقبلي مرتبط بأحد الأندية خارج بلادي".

وعن إمكانية توليه القيادة الفنية لنادي ريال مدريد رد قائلاً: "ريال مدريد دائماً ما يكون فريق مثير للاهتمام".

يذكر أن لوف تولى القيادة الفنية لمنتخب ألمانيا في عام 2006، ونجح في تحقيق لقب كأس العالم في عام 2014 في البرازيل.