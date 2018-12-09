كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 06:11 مساءً - انطلاق الدورة الثانية لتحدي دبي للياقة علي الشاطئ

مع انطلاق الدورة الثانية لتحدي دبي للياقة تم افتتاح قرية الشاطئ للياقة، إحدى القرى الخمس التي تنظم في أرجاء مختلفة في دبي.

ووفق بيان تنشره أريبيان بزنس، تعتبر هذه القرية التي تنظم برعاية دو وبالتعاون مع مراس وبلدية دبي، الوجهة المميزة للألعاب المائية والشاطئية التي تستقطب الزوار الراغبين بالاستمتاع بأنشطة متنوعة ومناسبة لمختلف الفئات العمرية والقدرات ومستويات اللياقة.

ويشهد المسرح الرئيسي العديد من دروس اللياقة التي تتضمن تمارين اللياقة الخاصة بالأطفال من انتاج شركة "ديزني"، ومعسكرات التدريب (Beach Boot Camp) وتمارين كارديو الهيب هوب (Hip Hop Cardio) والزومبا (Zumba)

ويمكن لعشاق الاستيقاظ باكراً التمتع بدروس اليوغا (Yoga) الصباحية في السابعة صباحاً، ويستفيد هواة الألعاب المائية من الدرس اليومي للرياضات المائية.

وبالنسبة لعدد كبير من الزوار، تعد فعالية "سباق العوائق" (National Obstacle Course) هي الأبرز بمسافتها البالغة 2 كيلومتر والتي يتخللها 12 حاجزاً منها الكرة المتأرجحة (Swinging Pendulum) والحواجز (Hurdles) ومسارات التسلق والزحف(Crawl and Rope Climbs) تحت إشراف نحو 20 مدرباً لتوفير تحدٍ رائع، ويمكن للجميع من سن الخامسة فما فوق المشاركة فيه.

وتتيح منطقة الألعاب المائية للمشاركين فرصة تجربة أنشطة متنوعة مثل ركوب قوارب الكاياك (Kayak) وقوفاً على الألواح (Stand-up Paddle-Boarding) في حين يحظى عشاق التشويق والإثارة بحصتهم من المرح بفضل الأرجوحة الضخمة XDubai swing shot.

تجدر الإشارة إلى أن "قرية الشاطئ للياقة" تستقبل زوارها حتى 22 نوفمبر يومياً من الساعة 07:00 صباحاً وحتى 18:00 مساءً.