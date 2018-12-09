كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 06:11 مساءً - مطلوب حرامي .. سيدة تبحث عن لص محترف لسرقة متجرها

ابتكرت سيدة مسئولة عن متجر ملابس في المملكة المتحدة أسلوبا غير تقليدي لمنع السرقة.

تبحث السيدة، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، عن لص محترف ماهر في اقتحام المتاجر لسرقة متجرها، ثم يخبرها ماذا فعل حتى تتمكن من منع حدوث ذلك مرة أخرى.

نشرت السيدة إعلانا للوظيفة عبر موقع "Bark.com"، وسرعان ما أثار ضجة كبيرة خصوصا أنها عرضت على اللص 50 جنيها إسترلينيا في الساعة لمحاولة سرقة متجرها، بالإضافة إلى الاحتفاظ بثلاثة أشياء من التي تمكن من سرقتها.

وطلبت السيدة في الإعلان الوظيفي من اللص المحظوظ أن يعد تقريرا عن جميع الأغراض التي تم سرقتها وكيف فعلوا ذلك.

لكن بعد أن أدركت السيدة مدى غرابة الوظيفة، أوضحت أنها ببساطة تتخذ نهجا مختلفا لمنع السرقة بعد سنوات من المعاناة خلال موسم الأعياد وخسارتها آلاف الجنيهات سنويا.