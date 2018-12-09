كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 06:11 مساءً - أمير الكويت يدعو لوقف الحملات الإعلامية لاحتواء الخلافات

من جانبه، دعا أمير لكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى وقف الحملات الإعلامية التي بثت الفرقة ومست القيم لاحتواء الخلافات.

وأضاف أن انعقاد القمة في موعدها يؤكد الحرص على تطلعات وطموحات شعوب دول التعاون الخليجي، مشددا على أن المنطقة تعيش تحديات خطيرة.

وأشار إلى أن استمرار الصراع في اليمن يشكل تهديدا مباشرا، وأعرب عن أمله في التوفيق للمشاورات الجارية في السويد.

وأكد أمير الكويت دعم الحل السياسي في سوريا القائم على مقررات مؤتمر جنيف 1.

وفي كلمته، قال الأمين العام لمجلس التعاون، الدكتور عبد اللطيف الزياني، إن المنطقة تمر بظروف صعبة ما يستدعي ترسيخ القواعد التي قام عليها مجلس التعاون الخليجي.

وفي خطابه، أكد رئيس وفد سلطنة عمان، فهد آل سعيد، على أهمية حماية مجلس التعاون الخليجي.

ثم أعلن الزياني الجلسة مغلقة ومقتصرة على قادة المجلس.

وانطلقت أعمال قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض، بعد ظهر الأحد، برئاسة خادم الحرمين الشريفين.

وفي وقت سابق، توالى وصول الوفود المشاركة في القمة الخليجية الـ 39 في الرياض، الأحد، إلى العاصمة السعودية.

ووصل وفد دولة الإمارات برئاسة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، وأيضاً وصل رئيس وفد سلطنة عمان، فهد آل سعيد، وكان في استقبالهم الملك سلمان.

واستقبل الملك سلمان أيضا ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، رئيس وفد بلاده إلى القمة.