كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 06:11 مساءً - الملك سلمان: حريصون على صيانة كيان مجلس التعاون الخليجي

أعلن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، في الجلسة الافتتاحية لقمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض، الأحد، "ضرورة الحفاظ على كيان مجلس التعاون الخليجي".

وقال إن "النظام الإيراني لا يزال يمارس تدخلاته في الشؤون الداخلية للدول المجاورة، ومنطقتنا تتعرض للتطرف والإرهاب".

وطالب الملك سلمان، المجتمع الدولي بضرورة تقديم إيران ضمانات كاملة حول برنامجها النووي والصاروخي.

وذكر أن "المملكة تواصل الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية في المحافل الدولية، وتحتل القضية الفلسطينية مكان الصدارة في اهتماماتها، وتسعى لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وشدد على أن المملكة تناشد المجتمع الدولي "اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الشعب الفلسطيني".

وأكد أن دول التحالف تسعى إلى تقديم مساعدات للشعب اليمني، وتواصل جهودها للتوصل إلى سلام.

وأكد على ضرورة "ضمان وحدة سوريا وخروج كافة التنظيمات الإرهابية منها".

