كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 06:11 مساءً - سولاري يُعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة هويسكا

سانتياجو سولاري

أعلن "سانتياجو سولاري" المدير الفني لنادي ريال مدريد التشكيل الرسمي للفريق في مواجهة هويسكا بالجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

وشهد التشكيل استمرار اعتماد المدرب الأرجنتيني على الثنائي "داني سيبايوس" و"ماركوس يورينتي" في وسط الملعب في ظل غياب "توني كروس" و"كاسيميرو" للإصابة، ولكن كانت هناك مفاجأة بتواجد "ألفارو أودريوزولا" في التشكيل لتعويض غياب "مارسيلو" في مركز الظهير الأيسر وبديله "سيرجيو ريجيليون.

مع استمرار "لوكاس فاسكيز" في الخط الهجومي بدلاً من الدفع بـ"ماركو أسينسيو" أو المتألق البرازيلي "فينيسيوس جونيور" في مركز الجناح الأيسر.

ويضم التشكيل الأساسي لريال مدريد كلاً من:

حراسة المرمى: كورتوا.

الدفاع: أودريوزولا، راموس، فاران، كارفاخال.

الوسط: يورينتي، سيبايوس، مورديتش.

الهجوم: فاسكيز، بنزيما، بيل.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلاً من: نافاس، فاييخو، فالفيردي، أسينسيو، إيسكو، فينيسيوس، خافي سانشيز.