كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 06:11 مساءً - عايز قرض شخصي من بنك مصر: ادخل فوراً واعرف الشروط

تقدم "البشاير" تفاصيل القرض الشخصى من بنك مصر، وقيمة القرض، والمستندات المطلوبة، ومدة التقسيط.

أولًا: برنامج يتضمن وجود خطاب تحويل المرتب من جهة العمل.

1- تصل قيمة الحد الأقصى للقرض في هذا البرنامج إلى مليون جنيه للحكومة والقطاع العام، بينما تصل لـ500 ألف جنيه للقطاع الخاص.

2- تصل مدة التقسيط إلى 10 سنوات للعاملين بالهيئات والمصالح الحكومية، وقطاع الأعمال العام والقطاع العام في حالة تحويل المرتب؛ و8 سنوات في حالة تحويل القسط فقط، وبالنسبة للعاملين في القطاع الخاص تصل مدة التقسيط إلى 5 سنوات، وقد تصل إلى 8 سنوات في بعض فئات القطاع الخاص.

3- يتضمن القرض الحصول على وثيقة تأمين مجانية على الحياة والعجز الكلي.

4- لا يشترط وجود ضامن للعميل.

5- إمكانية شراء قروض البنوك الأخرى.

6- الإعفاء من مصاريف فتح الحساب.

المستندات المطلوبة:

1- شهادة حديثة بمفردات الراتب لم يمر عليها شهران.

2- طلب الحصول على القرض.

3- صورة بطاقة رقم قومي سارية.

4- إيصال مرافق حديث لم يمر عليه 3 شهور.

5- خطاب معتمد من جهة العمل بعد اعتماد الصيغة من البنك.

ثانيًا: برنامج بدون خطاب تحويل المرتب من جهة العمل.

1- يقدم البرنامج للجهات المتعاقدة على تحويل المرتبات لبنك مصر فقط.

2- أعلى قيمة قرض تصل إلى 750 ألف جنيه، وتصل إلى مليون جنيه للقطاع الخاص.

3- أطول مدة تقسيط تصل إلى 8 سنوات.

4- وثيقة تأمين مجانية على الحياة والعجز الكلي.

5- لا يشترط وجود ضامن للعميل.

6- إمكانية شراء قروض البنوك الأخرى.

المستندات المطلوبة:

1- الحد الأدنى لمدة تحويل الراتب شهر واحد فقط.

2- طلب الحصول على القرض.

3- صورة بطاقة رقم قومي سارية.

4- إيصال مرافق حديث لم يمر عليه 3 شهور.

5- شهادة دخل حديثة.

ثالثًا: برنامج للعاملين في الدولة والقطاع الخاص غير المتعاقدين مع البنك

1- لا يشترط تعاقد الجهة مع المصرف على تحويل المرتبات.

2- أعلى قيمة قرض تصل إلى 500 ألف جنيه للقطاع العام وتصل إلى مليون للقطاع الخاص.

3- أطول مده تقسيط تصل إلى 7 سنوات بالنسبة للقطاع العام و8 سنوات للقطاع الخاص.

4- وثيقة تأمين مجانية على الحياة والعجز الكلي.

5- لا يشترط وجود ضامن للعميل.

6- إمكانية شراء قروض البنوك الأخرى.

المستندات المطلوبة:

1- بيان بالدخل الشهري.

2- صورة بطاقة رقم القومي.

3- طلب الحصول على القرض.

4- إيصال مرافق حديث لم يمر عليه 3 شهور.

رابعًا: برنامح القرض الشخصي بضمان الأوعية الادخارية

1- أطول مدة تقسيط تصل إلى 10 سنوات.

2- أعلى نسبة إقراض تصل إلى 90% من قيمة الضمانة.

3- الحد الأقصى لقيمة قرض يصل إلى 100 مليون جنيه.

المستندات المطلوبة:

1- صورة بطاقة رقم قومى سارية للمصريين - أو جواز سفر ساري للأجانب.

2- طلب الحصول على القرض.

خامسًا: برنامج القرض الشخصي لأصحاب المعاشات

1- مدة التقسيط تصل إلى 7 سنوات لصاحب المعاش الأصلي، و5 سنوات للمستفيد من المعاش.

2- لا يشترط وجود ضامن.

3- الحد الأقصى لقيمة قرض يصل إلى 250 ألف جنيه لصاحب المعاش، و150 ألف جنيه للمستفيد من المعاش.

4- وثيقة تأمين مجانية على الحياة.

5- لا يشترط وجود ضامن للعميل.

المستندات المطلوبة:

1- طلب الحصول على القرض.

2- صورة بطاقة الرقم القومي.

3- بيان المعاش المعتمد من جهة التحويل.

4- إيصال مرافق حديث.

5- كشف حساب المعاش عن آخر شهر.