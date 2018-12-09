كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 06:11 مساءً - في كوكب الإمارات الشقيق : محاكم رقمية

يعزز افتتاح قاعة المحاكم الجديدة جهود سوق أبوظبي العالمي لإيجاد سلطة قضائية عالمية حديثة تمكن الشركات من ممارسة وتنمية أعمالها.

افتتحت محاكم سوق أبوظبي العالمي قاعة محاكم رقمية متكاملة في مبنى سلطات سوق أبوظبي العالمي في جزيرة المارية في أبوظبي.

وتعد قاعة المحاكم الرقمية الأولى من نوعها في العالم وهي تعكس التزام محاكم سوق أبوظبي العالمي بتقديم خدمات فض النزاعات بمعايير عالمية استجابةً لاحتياجات الشركات والمستثمرين وكما تهدف إلى رفع معايير الخدمات القضائية في العالم.

حضر مراسم افتتاح قاعة المحاكم الجديدة معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل و معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي واللورد ديفيد هوب رئيس محاكم سوق أبوظبي العالمي إلى جانب ممثلي الجهات والهيئات الحكومية في أبوظبي ورواد القطاع، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وبهذه المناسبة توجه معالي أحمد الصايغ بالشكر إلى القيادة الرشيدة على دعمها المستمر، كما توجه بالشكر للشركاء في وزارة العدل ودائرة القضاء- أبوظبي وكافة داعمي السوق في مشواره نحو الارتقاء بمستوى خدمات فض النزاعات.

واضاف معاليه انه انطلاقاً من دورها كمركز تجاري واستثماري عالمي تلتزم أبوظبي بتوفير بيئة أعمال فعالة وموثوقة تتيح للشركات العمل بسهولة في الدولة وخارجها، مؤكدا ان هذه المبادرة تأتي دعماً لرؤية أبوظبي لدعم عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز مكانة الإمارة كمنصة مالية وتجارية متكاملة.

ومن جانب آخر يعزز افتتاح قاعة المحاكم الجديدة جهود سوق أبوظبي العالمي لإيجاد سلطة قضائية عالمية حديثة تمكن الشركات من ممارسة وتنمية أعمالها.

ون ناحيته ذكر اللورد ديفيد هوب ان مستقبل المشهد القضائي يتوجه نحو التكنولوجيا الحديثة الأمر الذي يجعل افتتاح قاعة المحاكم خطوة طبيعية ومحورية لمحاكم سوق أبوظبي العالمي..منوها ان افتتاح قاعة المحاكم الإلكترونية جاء بعد استشارة المستخدمين واستجابةً لاحتياجاتهم ومتطلباتهم ولتسهيل إجراءات البت القضائي..مبينا ان التركيز في هذا المشروع كان على التصميم وآلية العمل لتحقيق التوازن الأمثل بين التكامل التقني وواجهات الاستخدام.

واضاف ان قاعة المحاكم الجديدة ستمكن الأطراف المتواجدين في أبوظبي وفي أي مكان من الوصول لملفات قضاياهم الرقمية وتوفر خيارات إيداع وحفظ الملفات إلكترونياً وإدارة القضايا والدلائل في الوقت الحالي.

و يتضمن النظام تقنيات بث الفيديو المباشر وروابط البث الصوتي لتحقيق التكامل وكما سيتيح النظام المجال نحو جعل المعملات والملفات كاملة لا ورقية مما يزيد الفعالية ويقلل من التكاليف ويتجاوز حدود الزمان والمكان مما يدعم إجراءات البت القضائي.

من جانبها أوضحت ليندا فيتز امين السجل والرئيس التنفيذي لمحاكم سوق ابوظبي العالمي ان قاعة المحاكم الرقمية تعد أحدث مبادرات محاكم سوق أبوظبي العالمي والتي تهدف إلى توفير بيئة رقمية متكاملة بما يجعلها الجهة الرائدة في مجال الخدمات القضائية.

واضافت ان قاعة المحاكم الرقمية الجديدة ستحول من آلية تقديم الخدمات القضائية من خلال مجموعة من التقنيات المبتكرة حيث ستتيح المجال للبت القضائي وإتمام الإجراءات في ذات الوقت من أي مكان في العالم وكما توفر المرافق الجديدة لقاعة المحاكم الإلكترونية حلول متكاملة للدعاوي القضائية وتقنيات مبتكرة لتصبح كافة المعاملات لا ورقية.