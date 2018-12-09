كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 06:11 مساءً - بلاغ سلبى بالعثور على جسم غريب بجوار نجدة أكتوبر

جسم غريب

اشتبه رجال الأمن فى وجود جسم غريب عثر عليه بجوار سور غرفة عمليات نجدة أكتوبر، وانتقل خبراء المفرقعات بقطاع الحماية المدنية بالجيزة، لفحصه.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط البلاغ، وتبين من خلال الفحص العثور على " باور بنك" ولا تحتوى على أى مواد متفجرة وبذلك يكون البلاغ سلبى.

كانت قد تلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغًا بالاشتباه فى جسم غريب بجوار سور غرفة عمليات نجدة أكتوبر، وتم فرض كردون أمنى بمحيط البلاغ، لحين التأكد من صحة البلاغ.