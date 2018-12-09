كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 06:11 مساءً - نقل مدير مركز طب الأسرة بتفتيش السرو للمستشفى بعد إصابته بجلطة

مدير مركز طب الأسرة

أصيب محمد الجناينى، مدير مركز طب الأسرة بقرية تفتيش السرو، التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط بجلطة على المخ وارتفاع مفاجئ بضغط الدم نقل على إثرها إلى مستشفى فارسكور ومنها إلى مستشفى إلى إحدى مستشفيات المنصورة لإجراء جراحة عاجلة.

وكانت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، قد فاجأت العاملين بالمركز بزيارة للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين وأبدت استيائها من سوء حالة النظافة.

وتابعت المحافظ أعمال المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض الغير سارية وذلك بعد قرار وزيرة الصحة بمد العمل بها بمحافظات المرحلة الأولى، وبلغ عدد المترددين على المركز لإجراء الفحص 11 ألف مواطن منذ انطلاق الحملة أكتوبر الماضى.

كما تفقدت المحافظ عددا من الأقسام بالمركز مشددة على الأطباء بضرورة التواجد بأماكن عملهم والالتزام به لتقديم أفضل الخدمات لأبناء القرية.